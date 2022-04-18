Ничего личного, просто бизнес. Новые американцы все-таки приехали играть в Россию

Баскетболисты Уильям Мосли и Эрик Бакнер выбирают карьерные перспективы, а не политику.

Под занавес регулярки Единой лиги ВТБ фавориты сезона — ЦСКА, «Зенит» и УНИКС — подписали еще по одному иностранному игроку. Армейцы усилились шведом Юнасом Йеребко, а клубы из Петербурга и Казани пополнились американскими центровыми. Эрик Бакнер и Уильям Мосли должны дебютировать за новые коллективы в первом раунде плей-офф.

Ранее мы писали, что Йеребко получил на родине мощную порцию хейта, а Шведская федерация баскетбола официально запретила ему выступать за сборную. На переходы Бакнера и Мосли невозможно найти никакой реакции в США.

Карьерный шанс

Это легко объяснить. Они никогда не играли в НБА, а американские баскетболисты выступают по всему миру. Но на фоне жесткой конфронтации двух стран это выглядит неожиданно. Станислав Рыжов, агент многих иностранных игроков, выступающих в российских клубах, в том числе представляющий интересы Уильяма Мосли, так объяснял эту ситуацию: «Общеизвестно, что далеко не все американцы интересуются политикой за пределами своей страны». Это можно перефразировать знаменитой фразой: «Ничего личного, просто бизнес». Ее приписывают американскому гангстеру Аль Капоне, но в действительности первым ее произнес Отто Берман, бухгалтер одного из боссов нью-йоркской мафии Артура Флегенхаймера по прозвищу Голландец Шульц.

В любом случае круто, что сейчас игроки акцентируют внимание на своей профессиональной карьере. Хотя если бы не последние события, то Бакнер и Мосли вряд ли бы получили приглашения в «Зенит» и УНИКС соответственно. Им помог отток других легионеров. Также стоит отметить наших функционеров, которые продолжают концентрироваться на спортивной составляющей формирования команд (в том числе решая сложные визовые вопросы), а не скатываются в политику.

Хочется верить, что и за океаном будет такая же адекватная реакция на российских игроков. Например, если кто-то из наших молодых баскетболистов захочет выставить свою кандидатуру на драфт НБА, то не получит никаких дополнительных препонов. Или если речь будет про игроков, которые автоматически выходят на драфт в этом году. Например, Никита Михайловский («Автодор») или Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»). Или про ребят, поступающих в американские школы и университеты с целью развития своих баскетбольных навыков.

Замена Гудайтису и укрепление скамейки

Бакнер выступал в Единой лиге ВТБ в прошлом сезоне. В семи матчах за «Астану» он набирал 10,9 очка и 7,6 подбора. Ранее уроженец Южной Каролины успел засветиться в «Монако», неплохо проявив себя в Еврокубке. Текущий сезон Эрик начинал в турецкой суперлиге в составе «Афьо Беледие». В очень конкурентном турнире он набирал 13 очков и делал 5 подборов в среднем за игру. В декабре 2021 года перешел в корейский «Ульсан Моби Фобис», где его результативности заметно снизилась — 7,1 очка и 5 подборов за 18 минут на паркете.

В «Зенит» американец, скорее всего, будет играть еще меньше. Подменять Алекса Пойтресса, когда ему потребуется время на отдых. С другой стороны, в этом году в Лиге ВТБ полноценный плей-офф (четвертьфинальная и полуфинальные серии до трех побед, финальная — до четырех). От травм никто не застрахован. Поэтому иметь в своем ростере еще одну опцию на позиции пятого номера очень ценно. После отъезда Артура Гудайтиса у Хавьера Паскуале осталось только два номинальных пятых номера — Пойтресс и Антон Пушков.

У УНИКСа как будто бы не было проблем с центровыми. В марте к Тони Джекири и Артему Клименко присоединился Иван Лазарев. Но перед стартом плей-офф Евгений Богачев решил взять еще и Мосли. Видимо, россияне не впечатляют Велимира Перасовича, а биться с «Зенитом» или ЦСКА с одним Джекири рискованно. Плюс не стоит забывать про фактор травм.

Уильям — добротный центровой, долго игравший в Италии, а затем переехавший в Сербию. Два сезона он выступал в составе «Партизана», будучи крепким игроком ротации одного из лидеров Адриатической лиги (6,5 очка и 5,8 подбора в сезоне-2020/21). В этом сезоне Мосли играл в черногорском «Морнаре». В 19 играх Адриатической лиги набирая 6,4 очка и 4,8 подбора за 21 минуту игрового времени.