«Неужели ему так нужны деньги? Надо исключить его из сборной». В Швеции разносят своего лучшего игрока за переход в ЦСКА

Юнас Йеребко уже теряет спонсоров, а его поступок называют необъяснимым.

Юнас Йеребко — лучший баскетболист в истории Швеции. Форвард провел десять сезонов в НБА, а до роковой травмы ахилла был одним из ключевых игроков «Детройта». Затем он долго восстанавливался, сменил четыре клуба и, после отчисления из «Юты», летом 2018 года подписал минимальный контракт с действующими чемпионами. В «Голден Стэйт» Юнас был игроком ротации и мог стать первым шведом, выигравшим чемпионский перстень. «Воины» дошли до финала, где их остановил «Торонто» во главе с Каваем Ленардом.

Йеребко хотел остаться в НБА, но не получил конкретных предложений. Зато очень настойчивы были «Химки», которые, по словам Павла Астахова, вели игрока более месяца (правда, в итоге пожалели о своем решении, но это другая история). Йеребко покинул Подмосковье в январе 2021 года, когда у желто-синих начались финансовые проблемы. С тех пор он так и не нашел себе новый клуб, но возобновил выступления за национальную сборную.

?? Йонас Йеребко — игрок ЦСКА! ??



Тяжелый форвард подписал контракт с нашей командой до конца сезона ?



Российским болельщикам Йеребко известен по выступлениям за «Химки» с 2019 по 2021 годы.



Добро пожаловать, Йонас! ?? pic.twitter.com/014WkR5SPY — CSKA Moscow (@cskabasket) March 30, 2022

В Швеции Йеребко был иконой, народным любимцем, но, как мы знаем, от любви до ненависти один шаг. Возобновление карьеры 35-летнего форварда в ЦСКА встретили в Швеции очень недружелюбно. Журналисты хейтят Юнаса, а спонсоры отказываются от сотрудничества.

Он не следит за новостями?

Наставник ЦСКА Димитрис Итудис, комментируя переход Йеребко, подчеркнул, что баскетболист был рад приехать и сыграть за московский клуб, снова получить возможность проявить себя на высоком уровне. Сам Йеребко сказал, что для него большая честь стать частью ЦСКА, клуба с такой историей. Еще пять недель назад за эти слова никто бы не зацепился. Сейчас же на Юнаса просто накинулись его соотечественники.

Андерс Линдблад из SvD называет это решение поразительным и оглушительным: «Он не следит за новостями и не стыдится своего поступка? — недоумевает журналист. — У него нет советников, которые могли бы его остановить? Неужели ему так нужны деньги? Или он обманут?»

Ноа Бахнер пишет, что это решение нарушает консенсус, достигнутый европейскими правительствами, компаниями и организациями в ответ на действия России на Украине. Он называет шаг Йеребко неприемлемым и отмечает, что даже МОК выступил против России, запретив практически всем нашим спортсменам соревноваться на международной арене. В то же время он подчеркивает, что другие шведские спортсмены также сотрудничали с «ненадежными партнерами». Как пример Бахнер приводит гольфистку Анну Нордквист, которая играла за один из клубов Саудовской Аравии.

Макс Виман пишет в Sydsvenskan, что вообще невозможно понять, о чем думал Йеребко, когда дал согласие на переход в ЦСКА. Он считает, что звездный баскетболист должен быть навсегда отстранен от сборной. «Страшная угроза» для спортсмена, учитывая, что с нынешнем странным календарем ФИБА мировые звезды очень редко играют за свои национальные сборные.

Уход спонсора, заявление федерации

Шведская компания, занимающаяся производством энергетических напитков, разорвала партнерские отношения с с Йеребко. Он был ее главным амбассадором с 2019 года.

«С понедельника мы решили прекратить сотрудничество с Юнасом из-за его решения, — говорится в официальном заявлении компании. —Начать играть в России сейчас — хуже, чем остаться, если вы уже там играете. Либо это наивность, либо жадность. Возможно, он думает, что деньги того стоят. Всех, кто принимает подобные решения, наверняка занесут в черный список».

Рассуждая о «черных списках» и делая другие громкие заявления, никто не поговорил с самим игроком. Это касается и Шведской федерации баскетбола.

«Понятно, что он выбрал, мягко говоря, удивительное время для такого перехода, — сказал генсек федерации Фредрик Юламо. — Мне нужно пообщаться с Юнасом и узнать, что он думает. Позиция нашей федерации по этому вопросу совершенно ясна. Мы организовали сбор средств, осудили действия России и поддержали решение ФИБА. Но мы не участвуем в заключении контрактов нашими игроками. Обсудим с Юнасом, что это значит для его и нашего будущего».

С момента подписания контракта прошел всего день. После волны негатива не изменит ли Йеребко свое мнение о переезде в Москву? Капитан «Зенита» Матеуш Понитка также хотел доиграть сезон в Санкт-Петербурге, но после угроз в адрес своей семьи принял решение уехать.

? Check out JJ33's highlights from the game!



? 16 PTS | 5 REB | 3 AST | 2 STL | 1 BLK#SwedenBasketball #DareToBelieve pic.twitter.com/hYgT9A7BzB — Sweden Basketball ??? (@swebasketball) March 1, 2022

Отметим, что шведские хоккеисты, выступающие в КХЛ, в большинстве случаев остались в российских клубах (в отличие от финнов). Прервать контракты решили только Лукас Вальмарк, Юаким Нордстрем и Андре Петерссон. Например, в составе всех полуфиналистов Кубка Гагарина есть шведы. В СКА — Ларс Юханссон, в ЦСКА — Адам Рейдеборн, в «Тракторе» — Лоуренс Пилут, в «Металлурге» — Линус Хультстрем. В футболе похожая ситуация. Виктор Классон уехал из «Краснодара», а Йордан Ларссон продолжает выступать за «Спартак».