Как Дмитрий Домани оказался в тюрьме. Европа выдала России звезду баскетбола

Как бывший игрок сборной России пытался скрыться от уголовного дела за границей, но был пойман и осужден.

Домани — потомственный спортсмен. Его отец — известный волейболист, чемпион Европы в составе сборной СССР Вячеслав Домани. Но сыну был интереснее баскетбол. Им он начал заниматься еще в раннем детстве в СДЮШОР «Советская». Как вспоминали его первые наставники, выдающиеся способности Дмитрия были заметны сразу. Можно было со стопроцентной уверенностью сказать, что из него вырастет звезда отечественного баскетбола.

В начале девяностых с распадом СССР и открытием границ Дмитрий почувствовал большие возможности на Западе и уехал в США. Там в том числе и за баскетбольные таланты поступил в университет Филадельфии, где попал в местную команду «Сент-Джозеф», которая выступала в студенческой лиге. За четыре года в Америке Домани дорос до звания лучшего оборонительного игрока, а также попал в сборную России уже в 19 лет. В ее составе дважды стал серебряным призером чемпионата мира.

В 1997 году Дмитрий закончил обучение, получил степень бакалавра бизнеса и маркетинга и вернулся на родину, где ему предложили контракт с лучшим клубом страны — московским ЦСКА. Домани говорил, что вернуться хотел всегда, цели надолго покидать Россию у него не было. Но, возможно, главным стимулом послужила неудача на драфте НБА. В том же 1997-м россиянин выставлял свою кандидатуру на ежегодной процедуре, но его никто не выбрал.

Дмитрий Домани. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Большие успехи

В ЦСКА Домани почти сразу закрепился в качестве игрока основы. С ходу выиграл три подряд чемпионата России, регулярно попадал в списки самых результативных игроков сезона и превратился в одну из главных звезд нашего баскетбола. За пять лет в составе «армейцев» Дмитрий заработал колоссальный авторитет, поэтому в московском «Динамо» его сразу назначили капитаном.

С бело-голубыми Домани пришел к своим, пожалуй, главным успехам в карьере. В первом же сезоне он стал лучшим по очкам во всем чемпионате, набрал 353 балла за 18 матчей. А в 2006 году выиграл Кубок УЛЕБ (сейчас он называется Кубок Европы). «Динамо» было первой российской командой, которой покорился этот второй по престижности европейский турнир после Евролиги. В финале москвичи обыграли греческий «Арис».

За 10 сезонов Домани стал легендой «Динамо», удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, который ему лично вручал руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту, бывшая суперзвезда НХЛ Вячеслав Фетисов. Карьеру завершил в 2012 году в составе самарских «Красных Крыльев» и тут же пошел в функционеры, чего лучше бы не делал.

Дмитрий Домани. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Бегство и экстрадиция

В 2013-м Домани стал генеральным менеджером сборной России и одновременно занял пост исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ). Скандалы при нем начались практически сразу. РФБ якобы заставляла травмированных баскетболистов проходить медицинские осмотры для подтверждения диагноза, чтобы убедиться, что они не симулируют повреждения ради возможности не играть за сборную. Отказникам грозили штрафами и санкциями.

В 2015-м перед Евробаскетом из сборной по состоянию здоровья были отчислены Антон Понкрашов, Евгений Воронов и Егор Вяльцев. В СМИ появилась информация, что никаких травм у игроков нет, но Домани заявил, что кто-то специально раскачивает лодку.

«Какие-то блогеры раздувают скандал на ровном месте. У ребят действительно травмы, которые не позволяют им играть в полную силу. Мы заботимся об игроках сборной. Официальная позиция была озвучена на сайте», — сказал Домани в интервью ТАСС.

Однако через пару дней всех троих вернули в команду, а Понкрашов и Вяльцев даже вошли в итоговую заявку на Евробаскет.

Главным пятном на репутации Домани стало дело о многомиллионных хищениях в РФБ. Изначально в качестве обвиняемой фигурировала только бывший президент организации Юлия Аникеева. Домани после отставки даже пытался занять ее пост, но снял свою кандидатуру с выборов, которые выиграл Андрей Кириленко. А вскоре в ходе предварительного следствия Дмитрия признали соучастником Аникеевой. Им инкриминировалась 159-я статья УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По версии следствия, путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров Домани и Аникеева похитили около 44 миллионов рублей. В ответ на обвинения бывший баскетболист выступил с открытым письмом к генпрокурору РФ Юрию Чайке через газету «Коммерсантъ».

«Мой допрос у следователя длился более 12 часов, вопреки всем нормам, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством. На меня оказывалось давление с целью склонить к оговору экс-президента РФБ Юлии Аникеевой в обмен на прекращение моего уголовного преследования.

Оснований для дачи показаний против нее не было и быть не может. Я сомневаюсь в объективности расследования, опасаюсь за свою судьбу и судьбу своей семьи и вынужден находиться за пределами России. У меня нет цели скрываться от следствия и не возвращаться в РФ. Я гражданин и патриот России, неоднократно защищавший ее флаг», — написал Домани.

Дмитрий Домани. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

На свободу с чистой совестью

Дальнейшее следствие против него затруднилось ввиду невозможности установить местоположение экс-спортсмена. Домани объявили в розыск по линии Интерпола. Как оказалось, он сбежал в Черногорию, где запросил политическое убежище.

«Я инициировал процедуру получения убежища в Черногории, так как из обвинительного акта московского суда видно, что речь идет о классической фальсификации и политических гонениях. Он комиссии по предоставлению убежища заявил, что не участвует в политике, что его интересует только спорт и он не принадлежит ни одной политической силе, но группа политически озабоченных людей сделала все, чтобы усложнить ему жизнь», — заявил в эфире черногорского канала RTCG адвокат Домани Зоран Пиперович.

Но черногорские власти запрос Дмитрия не удовлетворили. Высший суд Подгорицы назначил ему экстрадиционный арест, и в октябре 2018 года знаменитого баскетболиста отправили в Москву в сопровождении сотрудников Интерпола, ФСИН и МВД. Чертановский районный суд приговорил его к шести годам колонии общего режима, хотя прокурор просил всего три с половиной года. Сам Домани свою вину не признал.

После апелляции наказание смягчили до четырех лет, а в январе 2021 года Дмитрий вышел на свободу по условно досрочному освобождению. Через несколько месяцев после возвращения к нормальной жизни он дал интервью «Чемпионату».

«У меня все отлично. Вы читали про меня не очень хорошие вещи? Читать можно все. Все, что пишется, не всегда отражает суть. Все осталось в прошлом, ждет светлое будущее. Пока не думал о возвращении в баскетбол, но подумаю в ближайшем будущем», — заявил Домани.

В российский баскетбол теперь у него вряд ли получится вернуться. Криминальная история разрушила репутацию звезды спорта. Но еще и, может быть, послужила сигналом другим выдающимся атлетам, которые задумывались о том, чтобы по окончании карьеры идти в крупные функционеры.