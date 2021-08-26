Наконец-то позитивные новости о «Химках». Клуб погасил долги перед большинством своих игроков

Руководители желто-синих пытаются сохранить клуб и его структуру.

Баскетбольные «Химки» за год прошли путь от главного конкурента ЦСКА и одного из фаворитов Евролиги-2020/21 до клуба, который остался без бюджета и без места в Единой лиге ВТБ. Еще по ходу сезона многие легионеры покинули команду, когда начались первые задержки по заработной плате. Сезон доигрывали ветераны клуба, молодежь и два американских легионера — Джордан Мики и Эррик Макколлум. По информации «СЭ», которую подтвердили в пресс-службе клуба, на этой неделе «Химки» закрыли большинство долгов перед баскетболистами за прошедший сезон.

Почти все + Тимма

По нашей информации, на этой неделе «Химки» закрыли долги перед всеми российскими игроками (Сергей Карасев, Вячеслав Зайцев, Егор Вяльцев, Сергей Моня, Антон Понкрашов, Евгений Воронов, Тимофей Мозгов и Андрей Десятников), а также перед двумя легионерами — Мики и Макколлумом. Все вопросы по контракту Алексея Шведа были решены еще две недели назад (защитник расторг соглашение с подмосковным клубом, действующее до 2023 года, и присоединился к ЦСКА).

— Все долги перед игроками, которые провели полноценный сезон-2020/21 в нашем клубе, погашены, — отметили в пресс-службе «Химок». — Вопросы остались только по делам Стефана Йовича и Девина Букера, которые сейчас решаются в суде.

На прошлой неделе долги закрыли и форварду сборной Латвии Янису Тимме, который неоднозначно покинул расположение команды. Обиделся на главного тренера Андрея Мальцева, что тот не выпустил его в стартовой пятерке в матче Единой лиги с «Зеленой Гурой», и сразу после разминки уехал домой. Тем не менее у Тиммы был гарантированный контракт на сезон-2020/21, поэтому у него оставались высокие шансы выиграть дело в Basketball Arbitral Tribunal (BAT) ФИБА.

— Янис пошел навстречу клубу, уступив «Химкам» определенную сумму, — подтвердил агент игрока Станислав Рыжов. — Подробности я раскрывать не могу, это финансовая тайна.

Напомним, что Янис участвовал в Летней лиге НБА-2021. В пяти матчах за «Орландо» форвард набирал по 7 очков за 14,8 минуты на паркете. Но больше он запомнился своим стилем и феерическим образом, который почти целую неделю обсуждали все ведущие американские порталы.

Дела судебные

Стоит отметить, что задолженности перед игроками «Химок» были погашены совместными усилиями бывшего якорного спонсора и руководства клуба. Дела легионеров — Букера и Йовича — рассматриваются в BAT. Велика вероятность, что решения по ним будут приняты уже в сентябре. Если арбитры займут сторону игроков, то «Химки» будут вынуждены закрыть задолженности перед баскетболистами.

А вот дело Евгения Валиева, о котором детально рассказывал «СЭ», будет рассматриваться в суде общей юрисдикции или в Национальном центре спортивного арбитража (НЦСА). Напомним, что исковые требования форварда сборной России к своему бывшему работодателю составляют 45 миллионов рублей.