«Мы часто получали отцовские советы от Кондрашина, чувствовали себя частью его семьи»

Олимпийский чемпион-1972 Модестас Паулаускас — о возрождении Кубка Владимира Кондрашина и Александра Белова.

В Санкт-Петербурге 3 и 4 сентября состоится розыгрыш Кубка Владимира Кондрашина и Александра Белова. Статусный предсезонный турнир не проводился три года, но был возрожден по инициативе «Зенита». Руководство сине-бело-голубых очень хотело привезти на матчи Кубка Кондрашина и Белова всех ныне здравствующих олимпийских чемпионов Мюнхена-1972, но сделать этого не получилось. Свой приезд подтвердили только Иван Едешко и Алжан Жармухамедов. Анатолий Поливода отказался от поездки в Россию. Модестас Паулаускас не сможет прилететь в Санкт-Петербург по причине тяжелого физического состояния.

Тем не менее великий литовец согласился немного поделиться с «СЭ» воспоминаниями о своих друзьях.

Слова Кондрашина били всегда прямо в цель

— Каким человеком вы запомнили Владимира Петровича Кондрашина?

— Он знал баскетбол от и до. Но для нас он был не только тренером, но и отцом. У нас часто были сборы и выезды, мы очень долгое время жили вместе, и мы жили одной семьей. Сашу Белова он любил как родного сына. Мы чувствовали такое отношение и к себе: отцовские советы от него, мы чувствовали себя частью его семьи. Он великий человек.

— В чем был его баскетбольный гений?

— Он отличался от других тренеров. У него было баскетбольное чувство, которое мало у кого есть. Владимир Петрович знал, когда необходимо сделать замену, когда включиться в игру. Он жил баскетболом. Команда «Спартак» и сборная у него были интернациональными, но он мог к каждому подойти и сказать нужное слово, к любому мог найти подход. Лишнего он никогда не говорил, его слова били всегда прямо в цель.

— А каким парнем был Александр Белов?

— Саша был очень трудолюбивым, он очень любил баскетбол. Вся его жизнь была в баскетболе. Он был очень чувствительным, быстро реагировал на все, был серьезным, но и юмор понимал. В сборной он делал свое дело и очень любил свою работу. Для него баскетбол был всей его жизнью.

Игра Белова — это искусство

— В чем был его гений?

— Как Владимир Петрович понимал баскетбол, так и Саша — немногие игроки могут так понимать баскетбол. Он читал игру: в официальных матчах, на тренировках. Саша творил: как в искусстве, он чувствовал каждый бросок, каждое движение. Все было продумано. Он не делал ни одного лишнего шага.

— Они дополняли друг друга?

— Я бы сказал так: это были отец и сын. Владимир Петрович очень любил его — отдавал всю душу, а Саша все понимал без слов. У Кондрашина было интересное качество: во время минутного перерыва по его взгляду можно было понять, что он хочет сказать. Ему не нужно было ничего говорить, ты уже сам знал, в чем дело. Саша и Кондрашин чувствовали друг друга. Допустим, последние минуты игры, важного матча с ЦСКА. Например, Кондрашин делает замену, Сашу сажает рядом с собой, атака заканчивается, он его выпускает. Получается, буквально 5-10 лишних секунд он сумел дать ему отдохнуть, а Белов успевал восстановиться и выйти свежим. Только у них двоих было это чувство.

— Ваше пожелание ко всем организаторам Кубка Кондрашина и Белова и болельщикам?

— Мы соскучились по этому турниру. Это был самый лучший турнир моих баскетбольных времен. Мы, олимпийцы 1972 года, могли собраться все вместе, посидеть, поговорить и провести несколько дней в прекрасном городе. Болельщики Санкт-Петербурга любят баскетбол. У меня до сих пор в ушах звенят их скандирования. Мы, пока живы, хотим попросить и будущие поколения никогда не забывать этих светлых людей и великие моменты баскетбола.

Модестас Паулаускас

Родился 19 марта 1945 года в Кретинге.

Всю карьеру он провел в каунасском «Жальгирисе» (1963-1976).

Помимо золота Игр-1972 в составе сборной СССР форвард дважды становился победителем чемпионата мира (1967, 1974).

Четыре раза выигрывал чемпионат Европы (1965, 1967, 1969, 1971).

На протяжении пяти лет был капитаном советской сборной.

В марте 2021 года был избран в Зал славы ФИБА.