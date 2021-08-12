Агент Обрад Фимич объяснил, почему звездный россиянин не уехал в Китай.

Алексей Швед наконец-то официально стал игроком ЦСКА. В среду он договорился о расторжении контракта с «Химками», который действовал до конца сезона-2022/23, но в статусе свободного агента 32-летний атакующий защитник находился считаные минуты. Армейцы возвращают себе главного российского игрока последнего десятилетия.

Alexey Shved returns to CSKA! ??



EuroLeague best scorer, guard Aleksey Shved (32 years old, 198 cm) signed a «1+1» contract with our club. pic.twitter.com/SqKJ3QAv2y — CSKA Moscow (@cskabasket) August 12, 2021

В системе ЦСКА Швед провел семь лет, сформировавшись в профессионала именно в столичном клубе. В 2012 году он уехал за океан будучи уже полноценным игроком ротации как ЦСКА, так и сборной России, призером Олимпийских игр-2012 (внес решающий вклад в матче с Аргентиной за третье место, набрав 25 очков и 7 результативных передач). В НБА Швед отметился в составе «Миннесоты», «Хьюстона» и «Нью-Йорка», суммарно провел 182 матча (в среднем — 7,4 очка, 2 подбора, 2,5 передачи).

В 2015 году баскетболист вернулся в Европу, подписав контракт с «Химками», став безусловным лидером подмосковной команды и одним из ярчайших бомбардиров континента. Даже «пропустив» год, который желто-синие провели в Еврокубке, Швед ворвался в дюжину самых результативных игроков за историю Евролиги. На постамериканском этапе своей карьеры Алексей является лидером Евролиги по среднему числу набранных очков (20,3), он дважды (2018, 2021) получал приз имени Альфонсо Форда как лучший снайпер турнира.

Минувший сезон Алексей завершил в качестве лидера Евролиги по результативности (19,8), передачам (7,7), количеству трехочковых попаданий (3,1) и игровому времени (32,5), а также вторым по рейтингу полезности (19,7) и седьмым по перехватам (1,3). В Единой лиге ВТБ его основные показатели еще выше — 23,3 очка и 8,0 передачи, первое и второе место в турнире соответственно.

Можно смело говорить, что столичный клуб нашел более чем достойную замену скандальному Майку Джеймсу. Да, американец более нацелен на кольцо и был очень хладнокровен в концовках, но часто не замечал своих партнеров в нападении. Швед сможет разнообразить игру команды, последние два-три сезона он охотно делился мячом с партнерами, если видел, что они находятся в более выгодной позиции.

В ЦСКА Швед способен полностью раскрыть свой потенциал

В армейском клубе Алексей будет выступать под 91-м номером. О деталях главного трансфера, которого так все долго ждали, «СЭ» рассказал агент игрока Обрад Фимич.

— Большое подписание, большой клуб, большие цели, — начал Обрад Фимич. — Главная трансферная бомба европейского баскетбола, которую все так долго ждали. Для Алексея это новый вызов. Надо постараться вместе с командой выиграть Евролигу.

— Насколько сложные были переговоры?

— Могу сказать, что они были длительные. У Шведа был действующий контракт с «Химками», надо было договариваться о выходе из него. При этом подчеркну: все стороны были заинтересованы, чтобы это подписание состоялось. Шли навстречу друг другу в сложных моментах.

Уверен, что это выгодный трансфер для всех. ЦСКА получил большое усиление в лице русского игрока, который долгие годы показывает стабильно высокий уровень. Является одним из лучших в Европе. У Алексея было большое желание вернуться в ЦСКА к сильному тренеру, сильному менеджменту. Болельщики же любят своих игроков. Топовые иностранцы — это хорошо, но приятнее, когда местный парень на первых ролях. В таких условиях он способен полностью раскрыть свой потенциал.

— Швед дважды лучший снайпер Евролиги. У него еще есть нераскрытые возможности?

— Думаю, что да.

Алексей Швед. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

К предложениям из Китая можно будет вернуться через два-три года

— Возвращение в НБА также не рассматривалось?

— Слишком долго надо было ждать. Да, мы и не стремились к возвращению в НБА. На этом этапе карьеры ЦСКА — лучший вариант для Шведа и его семьи.

— Китайские клубы не выходили на вас этим летом?

— Из Китая было одно предложение. Оно было очень солидное, но потом в регламенте КБА произошли серьезные изменения. Акционеры лиги решили отказаться от легионеров в сезоне-2021/22. К предложениям из Китая, думаю, можно будет вернуться через два-три года.

Алексей Швед. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Что скажете о функциональном состоянии игрока, не беспокоят ли его травмы?

— С ним все в порядке, он успешно прошел медосмотр. Несколько лет назад Алексей кардинально поменял свой стиль жизни, стал семейным человеком. Плюс он очень внимательно относится к питанию, соблюдает специальную диету, одобренную профессионалами. Думаю, это поможет ему продлить свою карьеру и еще долго радовать фанатов своей игрой.

— Что скажете про шесть сезонов Шведа в «Химках»? Многие сетуют, что он так и не принес желто-синим трофея...

— Алексей продолжил эру хорошего баскетбола в Подмосковье. Помогал «Химкам» держаться на топ-уровне, постоянно выступать в Евролиге. Они были близки к титулам, но в конце чего-то не хватало. Сезон-2019/20 складывался для них успешно. Они уверенно лидировали в Лиге ВТБ, шли в зоне плей-офф Евролиги, но чемпионат прервали... Жаль, но в спорте, как и в жизни, все складывается из моментов, которые не всегда от тебя зависят. За эти шесть лет благодаря Алексею у «Химок» появилось много новых болельщиков. Он играл ярко и самоотверженно.