Американскую баскетболистку хотят обменять на российского узника в США

История обменов между Россией и США может пополниться еще одним необычным случаем.

Сегодня ТАСС со ссылкой на источник в Общественной наблюдательной комиссии сообщил, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер могут обменять на россиянина Виктора Бута, находящегося в тюрьме в США. ОНК — правозащитный орган, занимающийся делами заключенных и задержанных, поэтому такой обмен можно считать вполне вероятным. Несколько дней назад Россия и США обменялись заключенными — российский летчик Дмитрий Ярошенко на американского ветерана-морпеха Тревора Рида.

Что произошло?

Грайнер была задержана 17 февраля этого года в аэропорту Шереметьево, а 5 марта официально арестована судом по подозрению в контрабанде наркотических средств в значительном размере (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ). На багаж баскетболистки УГМК среагировала собака, при проверке у девушки были обнаружили вейпы с маслом каннабиса. Это вещество разрешено в штате США, откуда она летела в Россию, но запрещено к ввозу в нашу страну. Теперь баскетболистке грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Сама спортсменка вины не признала, а власти США назвали ее «незаконно удерживаемой» и пообещали сделать все возможное для освобождения. Как рассказывали правозащитники, Грайнер отнеслась к произошедшему спокойно и читает в СИЗО Московской области Достоевского и биографию Rolling Stones. Срок ее предварительного ареста — до 19 мая, но может быть продлен.

Гражданин России Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде и экстрадирован в США. В 2012 году американский суд приговорил его к 25 годам тюрьмы за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма.

Кто такая Грайнер?

Бриттни Грайнер — одна из самых титулованных баскетболисток в мире. Она выигрывала практически все существующие на планете турниры — по два раза Олимпийские игры и чемпионат мира, женскую НБА, NCAA, Евролигу и российскую Суперлигу. В УГМК она выступала параллельно с игрой за «Финикс» с 2015 года, то есть регулярно путешествовала между Россией и США и была на хорошем счету в клубе.

Бриттни Грайнер (№ 42). БК УГМК

— Она играла как никто другой. Кроме того, она стала своего рода культурной иконой. Благодаря ее сексуальности, борьбе с проблемами, связанными с ментальным здоровьем. Она стала больше чем спортсменом для людей, которые следят за ней, — объяснял в подкасте USA Today журналист Ти-Джей Квин.

Интересный аспект подсветила партнерша Грайнер по УГМК Брианна Стюарт. Она, разумеется, поддержала коллегу, но не упустила случая уколоть женскую НБА:

— Самое главное — то, что мы вынуждены ездить туда (в Россию. — Прим. «СЭ»). Это была Бриттни, но мог быть кто угодно. Игроков женской НБА нужно ценить в своей стране, и им не придется выступать за границей.

Любопытно, что УГМК никак не комментировал происходящее и публично вступаться за своего работника не захотел, посоветовав обращаться к адвокатам.

Что делают США?

В «Финиксе», наоборот, добавили стикер на полу в честь Грайнер, выходят с футболками We Are BG, пообещали платить всю зарплату — 228 тысяч долларов, несмотря на арест, в поддержку высказываются игроки, в том числе НБА. Статус «неправомерно задержанный» означает, что американские власти будут добиваться освобождения своей гражданки, не дожидаясь решений российских судов по делу. Дело Грайнер широко освещалось за океаном, на матчах женской НБА можно видеть плакаты «Свободу Грайнер».

На все это накладывается, что Грайнер в 2013 году совершила каминг-аут и является открытой лесбиянкой, — в общем, для многих она действительно икона свободомыслия. Образу способствует ее рост — 206 сантиметров. Впрочем, сексуальность — категория субъективная, а вот первый номер драфта и многочисленные номинации на Матч всех звезд говорят за нее лучше всего.

Переговорами об освобождении спортсменки занимается американский дипломат Билл Ричардсон, бывший посол страны в ООН, который освободил нескольких американских заложников и заключенных. Также переговоры уже проходили с участием посла США в России Билла Салливана.

На то, что обмен возможен вопреки сложным отношениям России и США, указывает недавняя история российского летчика Константина Ярошенко, который покинул американскую тюрьму благодаря студенту и бывшему морскому пехотинцу Тревору Риду. Этого гражданина США обвиняли в нападении на полицейского, после чего он получил в России девять лет колонии. Американцы же инкриминировали Ярошенко, как и Грайнер, перевозку крупной партии кокаина.