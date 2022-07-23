«Хотели дискредитировать». Скандал на советской таможне — у олимпийского чемпиона в сумке нашли пистолет

Загадочная история с баскетболистом Алжаном Жармухамедовым.

Алжан Жармухамедов — знаменитый баскетболист, многолетний лидер ЦСКА и сборной СССР. Олимпийский чемпион Мюнхена-1972, трехкратный чемпион Европы, десятикратный чемпион страны...

Но прославился он не только титулами. Случай, когда на шереметьевской таможне в его сумке нашли оружие, баскетбольный мир вспоминает до сих пор. Сам Жармухамедов приоткрыл подробности той истории в «Разговоре по пятницам» в марте 2013 года.

— Как же к вам попал пистолет?!

— Весной 1973-го сборная проводила турне по Америке. В Нью-Йорке нам предложили оставить вещи в офисе баскетбольной федерации, и мы укатили дальше — Перу, Панама, Коста-Рика. Через три недели на обратном пути похватали сумки — и в аэропорт. Свою даже не открывал, сразу сдал в багаж. А в Шереметьеве поняли, что будет тотальная проверка.

— По каким признакам?

— Таможенников и пограничников было гораздо больше, чем в обычные дни. Перед досмотром в урне обнаружили три пакета, перетянутых желтоватым пластырем. В одном пистолет «Беретта», в другом — патроны к нему, в третьем — гипертонические браслеты, которые в Союзе продавались на ура. Я не вез ничего запрещенного. Увидел, что меня встречают жена с сыном, и чуть ли не первым направился к таможеннику. Расстегиваю молнию на сумке — а там пистолет.

— Тоже «Беретта»?

— «Смит и Вессон» 22-го калибра. Тогда я не разбирался, потом узнал. Боже, что началось! Меня завели в отдельную комнату, примчался комитетчик, допрашивали до утра. Вывалили из пакетов «Беретту» с патронами: «Ваши?» — «Нет!» Вот здесь я обратил внимание на желтоватый пластырь. Накануне, когда сидел у доктора, в номер заглянул один игрок, взял целый рулон. Хотя в поездки мы брали с собой белый пластырь.

— Как проходил допрос?

— Интересно. Расспрашивают о турне, соперниках и как бы между прочим: «Какой калибр?» Снова серия отвлекающих вопросов, и вдруг: «Откуда патроны?» Всё в таком духе. Постоянно на слове пытались поймать. В военной прокуратуре, куда потом таскали, было то же самое. Говорю: да я бы уже сто раз спалился, если б действительно что-то знал!

— Чувствовали, что вам не верят?

— Конечно. Уже на следующий день с меня сняли «заслуженного», вывели из сборной, запретили выступать за ЦСКА.

— Надолго?

— К моему счастью, ЦСКА проиграл первый матч чемпионата. Звонят: «Срочно вылетай в Тбилиси!» В одночасье дисквалификацию отменили.

— Вступился за вас, кажется, маршал Устинов?

— Нет, министр обороны Гречко. Он произнес знаменитую фразу: «У каждого офицера должен быть пистолет». Поручился за меня и председатель Спорткомитета Сергей Павлов. А человек из КГБ, который сопровождал баскетболистов, сказал: «От кого угодно ожидал, только не от Алжана. К нему никогда претензий не было». Уламывал меня указать на парня, который мог подбросить. Но я не был на сто процентов уверен, что виноват именно он. Поэтому не назвал.

— Сейчас уверены?

— Да.

— Про него никому не рассказывали?

— Никому и ничего. Даже жена не в курсе.

— Этот человек играл в ЦСКА?

— Меняем тему, ребятки. А то вы прямо как те следователи, которые меня допрашивали.

— Ваша версия — для чего подбрасывали?

— Я думаю — хотели дискредитировать. Возможно, что-то из Америки шло. В НБА нашим игрокам предлагали огромные суммы.

— Сколько?

— Мне, Едешко, Сергею Белову — по 250 тысяч долларов в год. Сашке Белову — 350. Для 1973 года — прилично!

— Книжку Владимира Гомельского «Папа. Великий тренер» читали?

— Нет.

— По его версии — пистолет вам якобы подарили на ранчо в Техасе. А вы кинули в сумку да забыли про него.

— Гомельский, выходит, лучше меня все знает. Визит на ранчо в Техасе был. Откормочный пункт. Приезжаем — степь до горизонта черная. Присмотрелись — да это коровы! Обслуживают хозяйство человек двадцать. И пистолетами они не разбрасывались. Не понимаю, откуда Володя это взял.

— А может, тот, подбросивший, решил, что вы — самый рассеянный? И так же незаметно пистолет изъял бы из вашей сумки в Москве?

— Не исключено. Хотя мне достаточно было расстегнуть молнию в Нью-Йорке. В сумке пистолет лежал сверху. Загадка, как удалось пронести его в самолет. Просвечивали же сумку, правильно? Или мне уже в Шереметьеве его засунули?

— Сергей Белов тоже описывал в книжке эту историю с таможней. По его словам, можно было привозить 20 килограммов, а багаж почти каждого из баскетболистов тянул едва ли не на двести.

— Так ведь Панама — свободная торговая зона. Все дешево. И ребята набрали, конечно, — Миша Коркия пер тяжеленные автомагнитолы, они отлично садились в нашу «Волгу». Но я вез меньше всех, поэтому спокойно отправился на контроль. Одна магнитола, джинсов штуки три...

— Никакой экзотики?

— Нет. Это Саша Белов маленькую обезьянку купил. На плечо посадил, прямо так прошел таможню. Сейчас и на кошку-то нужна тысяча справок, а тогда хоть слона тащи. Ленинградские ребята к обезьянам тяготели. У Володи Арзамаскова тоже была. Но климат другой, быстро поумирали. Кстати, те же ленинградские привезли пневматические пистолеты. На сборах в Сухуми лягушек стреляли. Идут вдоль канавы — чпок, чпок...

— Невыездным вы пробыли долго?

— Два года. Потом пустили в Болгарию — ничего не натворил. Опять начал ездить.

— После ЧП с пистолетом перестали возить из-за границы лишнее?

— Уже не рисковал. Что-то нашли бы — закопали.