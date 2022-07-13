Убийцы Калмановича признаны виновными. Эхо самого страшного заказного убийства в нашем спорте

За гибель от рук киллера знаменитого баскетбольного мецената через 12 лет ответят трое жителей Ингушетии с криминальным прошлым.

Главное следственное управление по городу Москве сообщило об обвинительном вердикте присяжных по делу о заказном убийстве известного бизнесмена и спортивного мецената Шабтая Калмановича. Коллегия заседателей рекомендовала суду наказать за дерзкое преступление 2009 года трех уроженцев Ингушетии — Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева. Все они были задержаны еще в 2019 году и все это время ждали завершения расследования. Таким образом, немного приоткрывается тайна одного из самых ужасных событий в истории нашего спорта. Правда, причины и заказчики преступления широкой публике по-прежнему не названы.

Шабтай Калманович с баскетболистками «Спартака». Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Латвийский барон

В нулевых Шабтай Калманович был почти легендарной фигурой в бизнесе и спорте. Уроженец Литвы в середине 1980-х был арестован в Израиле как агент КГБ, а после выхода на свободу стал крупным бизнесменом. Экстравагантный предприниматель уверял, что является бароном, и требовал, чтобы его называли «фон Калманович». Но главной его страстью был баскетбол. В 1990-х он являлся спонсором каунасского «Жальгириса», потом начал работать с женской командой УГМК из Свердловской области, а со временем стал генеральным менеджером женской сборной России. В этот период Шабтай женился на одном из лидеров нашей национальной команды Анне Архиповой.

Шабтай Калманович. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

19 февраля 2000 года Калманович стал первым, кто обнаружил тело знаменитого политика Анатолия Собчака, который умер в гостинице города Светлогорска Калининградской области. Что касается баскетбола, то после ухода из УГМК в 2005 году предприниматель создал в подмосковном Видном женскую команду «Спарта & К». Она дважды выигрывала чемпионат страны и четырежды — Евролигу (в 2010 году — уже после смерти основателя). В эти годы в составе клуба выступали такие звезды мирового и российского баскетбола, как Диана Таурази, Лорен Джексон, Сью Берд, Ирина Осипова, Марина Карпунина, Илона Корстин и другие. «Спарта & К» существует до сих пор — дело Шабтая продолжила его вдова Анна Архипова-фон Калманович.

2 ноября 2009 года бизнесмен и меценат погиб в Москве в результате заказного убийства. Около Новодевичьего монастыря в Москве «Мерседес», в котором 61-летний Калманович находился вместе с личным водителем, был атакован наемными киллерами. Убийцы сделали около 20 выстрелов — Шабтай погиб на месте, а водитель был ранен. «Следствием и судом установлено, что Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут передвижения потерпевшего. После этого фигуранты передвигались по городу на автомобиле марки «Лада Приора» серебристого цвета без государственных номерных знаков, за рулем которого был Белхороев. Поравнявшись с автомобилем «Мерседес-Бенц 500» в районе Смоленской набережной, Костоев открыл по машине огонь. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм», — говорится в сообщении следственного управления по городу Москве.

Дайана Таурази и Шабтай Калманович. Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

До 20 лет тюрьмы

Покушение на Калмановича потрясло российское спортивное сообщество. Конечно, все помнили, как в 1994-м в Москве на выходе из Краснопресненских бань был расстрелян киллерами основатель партии спортсменов России Отари Квантришвили. Однако в конце нулевых многим казалось, что время громких криминальных разборок в нашей стране осталось в прошлом. Правда, в 2005-м был убит еще один известный спортивный меценат — Шевалье Нусуев. Но гибель Шабтая практически в центре Москвы все равно стала для всех шоком. В том числе потому, что оставалось непонятно: связано случившееся с предпринимательской деятельностью Калмановича, со спортом или вообще с его далеким бурным прошлым. Во время нынешнего суда ответы на эти вопросы пока не даны.

Хотя подсудимые, похоже, очень известные в криминальном мире персонажи. Тумгоева в 2002 году подозревали в нападении на писателя Михаила Жванецкого, которого избили и выбросили из собственной машины. Позже Батыр получил условный срок за другое преступление, но, судя по всему, не успокоился. Белхороев отсидел пять лет за грабеж и участие в подмосковной ОПГ. Костоева признали виновным в бандитизме, он вышел на свободу перед самым убийством Калмановича в 2009 году. Сейчас следствие уверяет, что Тумгоев следил за Калмановичем, Белхороев — перевозил киллера, а Костоев стрелял в бизнесмена из пистолета-пулемета К6-92.

«В ходе предварительного следствия допрошены 30 свидетелей в различных субъектах Российской Федерации — Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Архангельской области и других регионах, — говорится в сообщении следственного управления по городу Москве. — Проведены баллистические, молекулярно-генетические, дактилоскопические, психолого-психиатрические судебные экспертизы, выводы которых подтверждают причастность подсудимых к убийству Шабтая фон Калмановича и покушению на убийство его водителя. Коллегия присяжных заседателей в отношении подсудимых вынесла обвинительный вердикт, на основании которого судом будет постановлен приговор». Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.