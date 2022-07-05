«Боюсь остаться здесь навсегда». Звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, задержанная за контрабанду наркотиков, обратилась за помощью к президенту Джо Байдену.

Звезда женского баскетбола Бриттни Грайнер обратилась с письмом к президенту США Джо Байдену. Большая часть послания является конфиденциальной, но американские СМИ пишут, что в нем содержится просьба содействовать возращению 31-летней спортсменки на родину из российской тюрьмы. Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево 17 февраля после того, как в ее багаже обнаружили гашишное масло. В России за контрабанду наркотиков Бриттни грозит до десяти лет тюрьмы. В настоящее время ее дело рассматривает Химкинский городской суд Московской области, а сама баскетболистка более четырех месяцев находится под стражей.

Свобода означает для меня совершенно другое

Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. Она — чемпионка женской НБА и семь раз участвовала в Матчах звезд WNBA. В России она шесть лет выступала за екатеринбургский УГМК, четырежды выиграв с этой командой Евролигу. Именно в УГМК направлялась Бриттни, когда в момент прохождения «зеленого коридора» была задержана российскими таможенниками. В США гашишное масло не входит в список запрещенных препаратов, однако спортсменка после стольких лет в нашей стране не могла не знать, что российские законы квалифицируют перемещение через границу наркотиков (даже для личного употребления) как уголовное преступление.

Тем не менее в США считают баскетболистку «незаконно задержанной» и видят в ее деле политический мотив. В WNBA и НБА прошли многочисленные акции в поддержку Грайнер. К делу подключились конгрессмены, ситуацию регулярно комментируют представители Белого дома. Однако до сих пор ничего внятного, кроме идеи обмена Бриттни на кого-то из россиян, осужденных в США, не звучало. Более того, американское посольство в Москве подверглось критике со стороны семьи спортсменки после того, как не сумело организовать телефонный разговор между обвиняемой и ее подругой жизни Шерель в годовщину заключения их гомосексуального брака.

— Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы вернуть меня домой, — приводит издание Politico слова из письма Грайнер Байдену, которое посвящено Дню независимости США. — Когда я сижу в русской тюрьме наедине со своими мыслями, без семьи и без друзей, то боюсь, что могу остаться здесь навсегда. 4 июля наша семья обычно чествует тех, кто боролся за нашу свободу, в том числе моего отца, ветерана войны во Вьетнаме. Мне больно думать, что этом году свобода означает для меня совершенно другое.

— Пожалуйста, сделайте все возможное, — просит Бриттни Байдена. — В 2020 году я голосовала за вас и верю в вашу помощь. В моей жизни остается так много всего, что можно сделать со свободой. Я скучаю по своей семье. Я скучаю по своим подругам по команде! Меня убивает то, что они сейчас так сильно страдают. Я благодарна за все, что вы можете сделать, чтобы как можно скорее вернуть меня домой.

Бриттни Грайнер. Фото AFP

Психологический срыв

Новое послание резко контрастирует с тем, что в начале июля обнародовала Грайнер. «Я в порядке, я закаленная. Но сейчас я — не я. Когда я вернусь домой, мне потребуется время, чтобы прийти в себя, но я держусь. Я не сломаюсь, пока не вернусь домой. Я не позволю им сломить меня. Я знаю, что они пытаются, но я сделаю все, чтобы продержаться, пока не вернусь домой», — писала Бриттни до начала судебного процесса.

Во время заседания, которое состоялось в Химкинском суде 1 июля, баскетболистка заявила, что обвинение ей понятно, однако сейчас она не хочет высказывать отношение к версии следствия и сделает это позже. Никаких жалоб на условия содержания или на давление в ходе расследования американка в ходе процесса не высказывала. Следующее заседание суда назначено на 7 июля. И всем понятно, что до вынесения приговора никакого обмена заключенными с США не будет. Грайнер будет находиться в российском СИЗО как минимум до завершения суда первой инстанции.

— Мы считаем, что Российская Федерация неправомерно задерживает Бритни Грайнер, — заявила глава Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон. — Президент Байден ясно дал понять, что необходимо освободить всех американских граждан, которые удерживаются в заложниках или незаконно задержаны за границей. Правительство США продолжает активно работать, используя все доступные средства, чтобы вернуть ее домой.

Politico пишет, что у Грайнер сейчас есть канал связи с семьей, друзьями и игроками WNBA через ее адвоката. Тем не менее родственники баскетболистки обеспокоены статистикой обвинительных приговоров в российских судах. На съемке из Шереметьево, распространенной ФТС в марте, было видно, что спортсменка в момент задержания оставалась абсолютно спокойной и не демонстрировала негатива в момент обнаружения у нее наркотиков. Очень спокойной она выглядит и на съемках из коридоров Химкинского суда, где огромная американка сопровождается хрупкой девушкой-конвоиром. Однако из письма Байдену понятно, что психологическое состояние Бриттни далеко от нормы.