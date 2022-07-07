Грайнер признала вину в контрабанде в Россию наркотиков. Новый поворот в деле американской баскетболистки

Двукратную олимпийскую чемпионку могут обменять на российского предпринимателя Виктора Бута, но она не первая в очереди.

В четверг, 7 июля, состоялось второе заседание Химкинского городского суда по делу знаменитой баскетболистки Бриттни Грайнер, арестованной в России по обвинению в контрабанде гашишного масла. Многие считали, что это только начало долгого судебного процесса, но двукратная олимпийская чемпионка, похоже, решила не затягивать его, признав свою вину: «Мисс Грайнер заявляет, что признает вину, — заявил в суде переводчик. — У нее не было умысла на провоз багажа с наркотиками, не было умысла на преступление, так как она собиралась впопыхах». Допрос самой Грайнер состоится через неделю — 14 июля. Напомним, что ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Надеемся на наиболее мягкий возможный приговор

На судебный процесс собралось много российских и иностранных журналистов. После окончания заседания адвокат Бриттни Грайнер, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» Мария Благоволина объяснила основные нюансы.

— Признать вину на втором заседании — это специальный план защиты?

— Нет. Бриттни долго обдумывала это решение, взвешивала все за и против, советовалась с нами и в итоге сказала, что готова признать свою вину. Судебный процесс продолжается.

Теперь в дело вступает защита. В следующих заседаниях будут допрошены уже наши свидетели.

— Баскетболистка признала вину полностью?

— Да.

— На что вы рассчитываете в этом деле?

— Надеемся на снисхождение суда. С учетом всех обстоятельств дела, с учетом личности Бриттни. Никто не будет спорить, что это великая спортсменка. Признание вины должно быть, безусловно, принято во внимание. Так что ждем наиболее мягкого возможного приговора.

— Показалось, что, в отличие от первого заседания, Бриттни выглядела более подавленной. С чем это связано?

— На первом заседании в зале было чуть прохладнее. Сейчас было тяжелее работать.

— Будет ли у нее возможность переговорить с семьей?

— Разрешение на звонок получено, но пока технически не получается это организовать. Надеемся, что в ближайшее время решим все логистические проблемы.

Грайнер или Уилан

Бриттни Грайнер. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Замглавы американской дипмиссии в Москве Элизабет Руд, которая также приехала на судебное заседание в Химки, рассказала, что передала Грайнер письмо президента США Джо Байдена. В среду, 6 июля, вышло заявление Белого дома, в котором говорилось, что Байден и вице-президент страны Камала Харрис провели телефонный разговор с семьей Бриттни, а также подготовили ответ на письмо баскетболистки, в котором первое лицо США предложило свою поддержку семье задержанной и обязалось помочь в разрешении трудностей.

Грайнер могут обменять на российского бизнесмена Виктора Бута, который был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии был выдан США. Бут признан виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической, и приговорен к 25 годам лишения свободы. Спецслужбы США считают его одним из крупнейших нелегальных торговцев оружия в мире. Сам Бут отрицает свою вину. Возможность обмена Грайнер на Бута допустил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Чтобы процедура обмена состоялась, баскетболистка должна сначала получить приговор, а затем обратиться с ходатайством о помиловании к Президенту РФ. При этом есть один важный момент: срок в российской тюрьме отбывает другой гражданин США Пол Уилан. В середине июня 2020 года он был осужден на 16 лет за шпионаж и сейчас находится в российской колонии строгого режима. Если Грайнер обменяют первой, то к властям США появятся вопросы, почему они обошли человека, который провел в российских тюрьмах гораздо больше времени. Если выйдет на свободу Уилан, то возвращение Грайнер домой сильно затянется.

Сейчас судьбой спортсменки в США обеспокоены не только официальные лица, но и коллеги. Заявления в поддержку Бриттни сделали Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кармело Энтони, Кайри Ирвинг и другие звезды НБА. Также к возращению звезды женского баскетбола на родину призвал семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.