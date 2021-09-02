«Базаревич заслужил контракт на новый олимпийский цикл». Кто возглавит нашу сборную

Борис Соколовский — о выборе главного тренера мужской национальной команды.

Заслуженный тренер России Борис Соколовский — последний российский специалист, победивший с баскетбольной сборной на крупном турнире. В 2011 году женская национальная команда под его руководством выиграла чемпионат Европы в Польше, а после этого стала четвертой на Олимпийских играх в Лондоне. Девять лет назад такой результат считался неудачей, и Соколовский покинул свой пост. Хотя после Лондона-2012 ни мужская, ни женская сборные ни разу не смогли отобраться на Игры, а самым позитивным результатом стало четвертое место мужской команды на Евробаскете-2017 в Турции. Тогда Соколовский входил в тренерский штаб Сергея Базаревича, но после того турнира решил вернуться к клубной работе.

В интервью «СЭ» 67-летний специалист, ныне возглавляющий тренерский совет БК «Самара», высказал свою точку зрения о будущем Базаревича в качестве наставника мужской сборной. Готов ли он сделать перезагрузку и почему российский специалист приоритетнее серба Зорана Лукича.

Базаревич сможет найти золотую середину между омоложением состава и результатом

— Основной вопрос главы РФБ Андрея Кириленко звучит так: готов ли Сергей Базаревич как тренер, работавший все эти годы в сборной с состоявшимися взрослыми игроками, взяться за молодежь, сделать серьезное обновление команды? Как бы вы ответили на этот вопрос?

— Сергей Валерианович планомерно входил в профессию. Стал играющим тренером «Динамо», а потом долгое время работал исключительно с молодыми игроками. И делал это успешно. Сначала в системе ЦСКА, затем несколько лет в самарском ЦСК-ВВС. Помню, когда он возглавил сборную U-20, он советовался со мной, как выстроить тренировочной процесс. Я спросил его: «А чем ты с ними сейчас занимаешься?» Он ответил, что фундаментальным развитием индивидуальных качеств. То есть ему нравится возиться с молодыми ребятами, поднимать их на новый уровень. Плюс он хороший тактик, требует скрупулёзно подготовленный скаутинг, умеет объяснять баскетболистам нюансы игры. Поэтому лично у меня нет сомнений, что у него получится сделать перезагрузку в сборной. Сохранив при этом ее конкурентоспособность. Он сможет найти золотую середину между омоложением состава и результатом.

— Прошло уже два месяца после неудачи в квалификации. Что там не получилось у сборной?

— Мое мнение — определенные ошибки на олимпийском отборе главный тренер все-таки допустил. Не будем копаться в деталях, это дело неблагодарное. Я был в аналогичной ситуации. После Игр-2012 в Лондоне мою работу тоже признали неудовлетворительной. Я был согласен с этой оценкой, сам был очень расстроен четвертым местом. Но после тренерского совета у меня состоялся диалог с патриархом нашего баскетбола Давидом Яковлевичем Берлиным. Он сказал, что голосовал за то, чтобы я сохранил свой пост. И объяснил это тем, что неудача на Олимпиаде помогла мне набить шишек. И это так. Я знал, где ошибся, и больше бы не повторил их. Это аналогия не самая скромная, учитывая, что говорю про себя. Но Базаревич также знает, где он оступился, где взял на себя лишний риск, когда, например, поставил Антона Карндахишвили в стартовую пятерку в матче с Германией. Внутренне он четко знает, что нужно исправлять в плане селекции, использования тех игроков, которые будут в его распоряжении. За одного битого двух небитых дают. Тренер строится не сразу. Он быстрее растет, когда сталкивается с трудностями, переваривает тяжелый проигрыш. Сергей Валерианович — тренер с амбициями, знаниями, поэтому он постарается доказать, что выступление в Сплите — это случайность. Он способен дать приемлемый результат.

У Лукича нет опыта работы на уровне национальных сборных

— То есть если бы у вас была возможность, то вы бы проголосовали за новый контракт Базаревича?

— Думаю, он заслужил контракт на новый олимпийский цикл. Я за продолжение его работы в сборной. Нужно сделать выбор в пользу человека, который уже набил шишек. С уважением отношусь к Зорану Лукичу. Он умеет давать результат в отсутствие звездных игроков и сильных легионеров. Понятно, что это связано с не самым большим бюджетом «Нижнего Новгорода», но с годами это стало их фишкой. И Зоран главный человек, кто реализует эту идею. Но будет ли он так хорош со сборной России — это большой вопрос. У него нет такого опыта, а уже в ноябре у сборной ответственные матчи в квалификации чемпионата мира-2023.

— При этом Лукич, похоже, действительно нашел ключ к российским игрокам.