РФБ выбирает между Базаревичем и Лукичем. Кто будет устраивать перезагрузку?

В баскетбольной сборной снова будет иностранный тренер?

До конца сентября Российская федерация баскетбола (РФБ) должна определиться с главным тренером мужской национальной сборной, которая уже в ноябре начнет отбор на чемпионат мира-2023. По информации «СЭ», помимо Сергея Базаревича, который возглавляет команду последние пять лет, руководство федерации рассматривает вариант с приглашением наставника «Нижнего Новгорода» («НН») Зорана Лукича. Эту идею активно поддерживает генеральный менеджер сборной (и «НН») Сергей Панов. Действительно, в пользу 50-летнего серба есть несколько серьезных аргументов. Но стоит ли менять Базаревича после первого провала с 2016 года? Давайте попробуем разобраться.

У Базаревича пять выполненных задач из шести

Сергей Базаревич возглавил сборную в январе 2016 года. Под его руководством команда уверенно прошла квалификацию на Евробаскет-2017, одержав четыре победы из четырех (над Швецией и Боснией). Затем показала классную игру и в финальной части континентального первенства в Стамбуле. В национальной команде собрался почти оптимальный состав (не было только праймового Сергея Карасева). В группе мы обыграли Сербию и Турцию (хозяев турнира), а также зарубились с Латвией во главе с Кристапсом Порзингисом. В плей-офф мы вынесли Хорватию со всеми звездами (101:78), а в четвертьфинале разобрались с опытной Грецией (74:69). Увы, но второй раз обыграть сербов на одном турнире не получилось. Мы попали под горячую руку Богдана Богдановича и не смогли сдержать в краске Бобана Марьяновича. Не хватило даже 33 очков Алексея Шведа (79:87). В матче за бронзу с Испанией мы провалили первую половину («-16»), а во второй героически пытались спастись (85:93).

Тем не менее четвертое место после целого ряда неудачных турниров, было оценено высоко. Стоит отметить, что параллельно со сборной Базаревич работал в турецком «Трабзонспоре». У клуба были многомесячные задолженности по зарплате перед игроками и тренерским штабом, что однажды привело к забастовке баскетболистов и отмене тренировок. Однако даже в таких условиях коллектив Базаревича долгое время претендовал на выход в плей-офф, заняв в итоге 12-е место и сохранив прописку в элите.

В октябре 2017 года Базаревич подписал четырехлетний контракт с РФБ и решил сосредоточиться только на сборной. Затем последовал тяжелейший отбор на чемпионат мира-2019, который закончился феерическим матчем с Финляндией в Перми. По ходу встречи наша команда проигрывала 18 очков, но в заключительной четверти просто размазала представителей Суоми. Тогда феерил Дмитрий Кулагин (91:76). Таким образом, спустя девять лет Базаревич вывел сборную в финальную часть ЧМ. И это почти без помощи игроков, которые выступали в клубах Евролиги.

Только и в Китае тренер недосчитался половины состава. Из-за различных травм сборная лишилась Шведа, Дмитрия Кулагина, Боломбоя, Хвостова, Мозгова, Ухова и Стребкова. В итоге на ЧМ за сборную дебютировали сразу два представителя суперлиги-1 — Григорий Мотовилов и Андрей Сопин. Но и с таким набором исполнителей главный тренер выполнил задачу-минимум. Наша команда обыграла Нигерию, составленную из игроков НБА, и Южную Корею. Увы, но во втором групповом этапе мы проиграли в решающем матче Польше. Игра была очень близкой, но все решило мастерство капитана «Зенита» Матеуша Понитки (74:79). Тем не менее мы отобрались в олимпийскую квалификацию. Это еще раз подтвердило тот факт, что Базаревич способен работать в тяжелых условиях и выжимать максимум из того материала, который у него есть.

Следующим летом сборная России должна была ехать в Сплит и попробовать отобраться на Игры-2020, но из-за пандемии все сдвинулось на год. Это помешало провести смену поколений в сборной. Тем не менее Базаревич проверил многих молодых игроков (Лопатин, Савков, Квитковских) в боевых условиях, решив еще одну задачу — сборная уверенно квалифицировалась на Евробаскет-2021. Не сложилось только с олимпийской квалификацией этим летом. Про проблемы с комплектованием команды, которым, кстати занимался новый генеральный менеджер Сергей Панов, мы уже много раз писали. В итоге тренерский совет РФБ признал выступление сборной в 2021 году неудовлетворительным, а у руководства федерации появились сомнения, что Базаревич именно тот человек, который способен сделать перезагрузку.

Хотя ответственность за провал в квалификации он как минимум должен разделить с генеральным менеджером.

Чем хорош Лукич?

Зоран давно варится в нашем баскетболе. В августе 2006 года он возглавил сборную России U-16 и юношескую команду ЦСКА. Спустя два года Лукич вместе с Сергеем Пановым перебрались в «НН». Один стал главным тренером, второй — генеральным менеджером. За шесть лет (2008-2014) российско-сербский дуэт превратил клуб из середняка суперлиги Б в один из ведущих клубов российского баскетбола. Пиком работы Лукича стал сезон-2013/14. Молодой коллектив, составленный в основном из российских игроков, дошел до полуфинала Еврокубка, уступив будущему победителю — испанской «Валенсии», и вышел в финал Единой лиги ВТБ.

В такое развитие событий не верил никто — начиная от баскетбольных экспертов и заканчивая игроками команды, которым приходилось сдавать отпускные билеты после каждой выигранной серии. В плей-офф «Нижний Новгород» переиграл «Астану» (2-0), «Химки» (3-0) и «Летувос Ритас» (3-1), уступив лишь московскому ЦСКА (0-3).

Серебряные медали Единой лиги позволили «НН» впервые в своей истории принять участие в Евролиге. Но с грандами европейского баскетбола команда играла уже без Лукича. Преемником серба стал латвиец Айнарс Багатскис, а Зоран подписал контракт с турецким «Банвитом». Лукич объяснил это решение желанием сменить обстановку, а Сергей Панов — ограниченными финансовыми возможностями клуба. Правда, в Турции у тренера не сложилось — увольнение через полгода и последовавший за этим долгий простой. В марте 2017 года Лукич вернулся в «НН» и занял пост спортивного директора, а после увольнения Артураса Шталбергса (в апреле 2017-го) вновь занял место главного тренера российского клуба.

При Лукиче команда вновь стала регулярным участником плей-офф, а в прошедшем сезоне едва не выбила из борьбы ЦСКА. Судьба решающего матча серии определилась в самой концовке. «НН» мог выиграть ее, но американец Кейси Шеппард принял пару странных решений, а армейцы свои шансы реализовали (79:74). Успешно при Зоране клуб выступает и в Лиге чемпионов.

За все эти годы у серба сложился имидж принципиального, жесткого и умного тренера, способного раскрывать российские таланты. Многие отечественные игроки перезапускали карьеру в «НН», а молодые ребята стремятся попасть к Лукичу. Во-первых, только у него ты можешь получить много игрового времени в клубе Единой лиги (если будешь много работать), во-вторых, сам Лукич целенаправленно (во многом это связано с небольшим бюджетом) делает ставку на местных баскетболистов.

В олимпийской квалификации-2021 треть игроков представляли «НН» плюс Андрей Воронцевич, который заканчивал прошлый сезон в нижегородском клубе. Впечатляет. Правда, Базаревич так и не смог использовать сильные качества Астапковича, Комолова и Стребкова. Они выглядели очень слабо и даже близко не показали того, что обычно демонстрируют в своем клубе.

Если Лукич возглавил сборную, то «НН» еще больше укрепится в статусе базового клуба сборной. Учитывая формат различных квалификаций ФИБА, куда очень сложно получить игроков из Евролиги, это плюс. Наигранные схемы «НН» будут перетекать в сборную, которая собирается всего на несколько дней перед важными играми.

Возможно, при построении новой команды серб может быть очень полезен. Лукич как никто другой знает рынок российских игроков. Например, в это межсезонье нижегородцы взяли себе Максима Личутина из суперлиги-1 и Егора Сытникова из молодежного состава словенской «Олимпии». А год назад Лукич хотел взять в аренду Антона Карданахишвили, который этим летом дебютировал за сборную.

Зоран Лукич остается в «Нижнем Новгороде» еще на два сезона — https://t.co/JFm5SROLpJ

Zoran Lukic signed a new two-year deal with Nizhny Novgorod pic.twitter.com/pkSVBXocyF — BC Nizhny Novgorod (@BC_NN) June 7, 2021

Вопрос только в том, согласится ли сам Лукич на совмещение. Его семья продолжает жить в Сербии, и сейчас он полноценно проводит с ней один месяц в году. В случае двух работ этот срок может сократиться до недели. С другой стороны, возглавить национальную сборную — это признание для любого специалиста. А Лукич любит признание.