«Выступление сборной России признано неудовлетворительным. Базаревич настроен продолжить работать». Итоги тренерского совета РФБ

Судьбу 56-летнего специалиста решат исполком и президент федерации.

Мужская сборная России по баскетболу стала одним из главных разочарований этого лета. И дело не только в слабом выступлении подопечных Сергея Базаревича в олимпийской квалификации, но и в информационном фоне, которым сопровождался этот провал. По разным причинам в национальную команду не приехали девять ключевых игроков. Причем по-настоящему уважительные причины — только у капитана ЦСКА Никиты Курбанова (коронавирус) и травмированных Дмитрия Хвостова и Джоэля Боломбоя. С остальными просто не удалось найти общий язык, хотя генеральный менеджер Сергей Панов незадолго до матча с Мексикой заявил, что в команде собраны все сильнейшие.

«Из тех, кого мы действительно ждали, по медицинским причинам не приехали Хвостов, Курбанов и Боломбой. Были у нас с Базаревичем разговоры про Зубкова, но он поступил так, как поступил. Все остальное — это попытка пропиарить ушедший поезд», — сказал Панов в интервью sports.ru . Сейчас эти слова выглядят как минимум некомпетентно.

В итоге сборная проиграла Мексике и Германии и пропустила вторые Олимпийские игры подряд. Дело было в начале июля, а тренерский совет Российской федерации баскетбола (РФБ) недавно выслушал Сергея Базаревича. Председатель тренерского совета мужских сборных, титулованный баскетболист и тренер Станислав Еремин раскрыл «СЭ» подробности заседания.

Надо было брать в Сплит всех сильнейших. Найти компромисс

— Какая повестка была у тренерского совета?

— Мы убрали из повестки дня важные вопросы о проблемах сегодняшнего дня и перспективах на будущее, а сосредоточились только на отчете главного тренера национальной сборной. Чтобы после совместного анализа сделать шаг вперед. Сергей Базаревич рассказал о подготовке и выступлении национальной команды в олимпийской квалификации. Учитывая результат в Сплите, выступление команды было признано неудовлетворительным.

Понятно, что на это есть объективные причины. В сборную не приехали ведущие российские игроки. Те баскетболисты, на которых рассчитывал тренерский штаб, не смогли показать свои лучшие качества. Перед началом турнира в Сплите я был категоричен и сказал в СМИ, что у нас нет шансов завоевать олимпийскую лицензию. Но как показал ход матчей с Мексикой и Германией, даже в таком составе у нас были возможности. Ведь в обоих матчах наша команда вела с комфортной разницей.

— Какие решения показались тренерскому совету спорными?

— Большинство членов высказывалось, что Базаревич — профессиональный тренер, колоритная фигура для российского баскетбола. Он способен достойно работать. Но в олимпийской квалификации тренерский штаб допустил определенные ошибки. Члены тренерского совета высказывали претензии по комплектованию состава, по работе с кандидатами. Были заданы вопросы, почему он не взял того или иного игрока. Например, речь шла про Евгения Воронова. Сергей Валерианович аргументированно ответил, что дело в личностном конфликте.

— То есть все пришли к мнению, что надо было постараться уговорить Шведа, Фридзона, Зубкова и других ребят выступить в квалификации?

— Да. В этом моменте тренерский штаб недоработал. Это была борьба за путевку на Олимпиаду. На Играх нам было бы действительно тяжело на что-то рассчитывать. Это реальная картина. Но тот факт, что мы не попали на Олимпиаду, — это большое разочарование. И шаг назад для нашего баскетбола.

Надо было брать сильнейших и постараться этот шанс использовать. Время сложное. Молодые ребята требуют к себе большого внимания, как ляльки. Им нужно названивать, уговаривать. Но сегодняшнее состояние российского баскетбола таково, что у нас нет очереди в сборную. Поэтому нужно было искать какие-то компромиссы.

У главного тренера закончился контракт. Посмотрим, что будет дальше

— Что на это ответил главный тренер?

— У него были свои аргументы. По комплектованию состава, по построению игры. Не хочу освещать внутреннюю кухню. Был рабочий разговор.

— Присутствовал ли генеральный менеджер на тренерском совете?

— Нет.

— Сергей Базаревич хочет продолжить работать со сборной?

— А куда он пойдет? Думаете, хочет вообще остаться без работы? Конечно, он настроен продолжать. У тренерского совета нет критичного отношения к его работе, что он завалил и провалил. Поставь сейчас самого титулованного иностранного тренера, вряд ли что-то кардинально улучшится. На мой взгляд, Базаревич — один из лучших наших тренеров. У тренерского совета неприятия к нему не было.

— Как дальше будет развиваться ситуация?

— У главного тренера закончился контракт. Посмотрим, что будет дальше. Решения тренерского совета носят только рекомендательный характер. Решение принимает исполком РФБ вместе с президентом.