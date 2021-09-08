«Пока у нас не будет чемпионата России из 16-18 клубов, сборной не поможет даже Грегг Попович»

Члены тренерского совета — о Сергее Базаревиче и его возможных преемниках.

Сергей Базаревич имеет хорошие шансы сохранить пост главного тренера мужской сборной России на новый олимпийский цикл, несмотря на отставку, о которой было объявлено накануне. Других кандидатов рассмотрит тренерский совет Российской федерации баскетбола (РФБ) в середине сентября и передаст свои рекомендации исполкому организации. Затем со списком начнет работать руководство РФБ во главе с Андреем Кириленко, который хочет услышать от специалистов концепцию развития национальной команды. «СЭ» узнал мнения членов тренерского совета РФБ о человеке, который готов сделать перезагрузку в сборной.

Андрей Ведищев, президент ПБК «Локомотив-Кубань»

— У сборной нет результата, есть проблемы с комплектованием состава. Национальной команде нужна стратегия и четкое планирование. Этого не хватает тренерскому штабу Сергея Базаревича. Мы все время формируем команду в экстренном режиме. Ищем игрока на проблемную позицию в последний момент. Надо работать с кандидатами в сборную на долгосрочной основе. Не только организовывать сборы для ближайшего резерва незадолго до крупного турнира, а держать ситуацию на контроле круглый год. Постоянно быть в контракте с игроками, взаимодействовать с клубами. Этим должен заниматься главный тренер в связке с генеральным менеджером. Поэтому сейчас нам (тренерскому совету. — Прим. «СЭ») надо вникнуть в программы кандидатов, кто готов этим заниматься. Потом делать выводы и рекомендовать тренеров исполкому РФБ.

Сергей Базаревич с тренирским семинаром в Тольятти. pic.twitter.com/IrfV0TL1sx — Русскийплеймейкер (@GolovinDmitriy) March 15, 2018

Сергей Елевич, экс-тренер «Химок» и сборной России

— Проблема сборной России далеко не в фигуре главного тренера. Ему просто негде брать игроков. В Единой лиге ВТБ играет восемь российских клубов. В каждом из них 50-60 процентов состава — это легионеры. Таким образом, у наставника есть выбор всего из 50-55 игроков. Многие из них не готовы приезжать в сборную в силу возраста, баскетболисты из клубов — участников Евролиги недоступны в отборочных соревнованиях. В национальную команду приходится брать людей по остаточному принципу, смотреть кандидатов в Суперлиге-1 и молодежных командах. Пока у нас не будет своего чемпионата из 16-18 команд, как в Италии, Испании, Германии или Греции, у нас не будет сильной сборной. Даже если доверить национальную команду Греггу Поповичу или Желько Обрадовичу — ничего не изменится. Откуда они возьмут материал под свою концепцию? Они столкнутся с проблемами, которые были и у Базаревича.

Еще одно — клубы заинтересованы успешно выступать в еврокубках, а не в развитии собственных игроков и тренеров. Я директор высшей школы тренеров. Каждый год мы выпускаем достойные кадры, но им негде работать. В России мало команд, а клубы Единой лиги ВТБ делают ставку на иностранцев. Причем все помощники главного тренера — тоже иностранцы. Такого нет ни в одной европейской стране. Ты можешь взять одного своего помощника, но остальные должны быть местными и учиться у тебя. К сожалению, у нас нет защиты собственных кадров. А по своим качествам Базаревич очень хороший специалист. Мое твердое убеждение, что если он согласится работать дальше, то я его поддержу. Зоран Лукич? Это смешно. У нас есть свои тренеры, почему мы всегда пытаемся найти волшебника среди иностранцев?

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7 лет из своей жизни сербский тренер провел в Единой Лиге вместе с «Нижним Новгородом»! 86 побед, 5-й в списке самых побеждающих тренеров в истории Лиги...



Сегодня наставник «НН» празднует юбилей! С Днем Рождения, Зоран? pic.twitter.com/xIKing3Cyr — VTB League (@VTBUL) September 7, 2021

Сергей Зозулин, бывший тренер «Автодора», УНИКСа, БК «Самара»

— После развала СССР мы не сделали ничего фундаментального в нашем баскетболе. Сначала держались за счет кадров, воспитанных в советской системе, потом за счет знаний Сергея Белова, затем каким-то чудом у нас выросло сильное поколение, которое под руководством Блатта выиграло Евробаскет и бронзу Олимпийских игр. Сейчас наступил застой, и он предсказуем. У нас нет системы подготовки молодых игроков и тренеров. Наши дети не должны играть на больших площадках, кольца должны быть опущены с 3,05 до 2,8 м. Чтобы дети не столько бегали, а думали, как играть. Как делают в Литве и Латвии.

Я много раз пытался донести это до РФБ, но это никому не интересно. Поэтому при нынешних условиях в резервные сборные в основном попадают москвичи. С периферии практически никого нет. В регионах умирают не только профессиональные команды, но и секции баскетбола. Да, появляются отдельные таланты. Егор Демин уехал в «Реал», Павел Савков — в «Басконию». Но это отдельные личности, у которых отцы сами профессионально играли в баскетбол. Системы никакой нет. На правильном пути только «Локомотив-Кубань». Они создали ЦОП, сделали базу, набирают игроков, тренеров. Надо немного подождать, и у Ведищева будут качественные российские игроки.

Минус Базаревича в том, что у него есть личностные конфликты с игроками. Как он не взял Евгения Воронова в ситуации, когда было столько отказников. Я хорошо знаю Женю. Этот человек способен повести команду за собой. Такого игрока как раз не хватило нам в Сплите. Конечно, на самой Олимпиаде нам ничего не светило, но турнир в Хорватии мы могли выиграть. Если говорить о кандидатах, то Панов будет двумя руками за Лукича. Они вместе прошли длинный путь, и Зоран показал себя тренером, способным развивать российских игроков. На данном этапе, возможно, это лучший вариант. Но лично я бы проголосовал за Сергея Быкова. У парня есть бойцовский характер, опыт руководителя в крупной компании.

Игорь Галаев, заслуженный тренер России

— При том наборе игроков, который присутствовал у Базаревича в олимпийской квалификации в Сплите, было сложно показать высокий результат. На мой взгляд, есть смысл дать ему возможность продолжить работу с национальной командой. Это достойный тренер и человек. Он еще не все показал на этом посту. Плюс Базаревич прекрасно знает молодых парней, способных дорасти до уровня национальной команды. Многих он уже проверил в боевых условиях. Думаю, что частые смены тренеров не приведут ни к чему хорошему.