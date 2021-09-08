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«Пока у нас не будет чемпионата России из 16-18 клубов, сборной не поможет даже Грегг Попович»

Тимур Ганеев
Тимур Ганеев
Корреспондент
Сегодня, 15:25
Сергей Базаревич. Фото Никита Успенский, - Грегг Попович. Фото AFP
Сергей Базаревич. Фото Никита Успенский, -
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Члены тренерского совета — о Сергее Базаревиче и его возможных преемниках.

Сергей Базаревич имеет хорошие шансы сохранить пост главного тренера мужской сборной России на новый олимпийский цикл, несмотря на отставку, о которой было объявлено накануне. Других кандидатов рассмотрит тренерский совет Российской федерации баскетбола (РФБ) в середине сентября и передаст свои рекомендации исполкому организации. Затем со списком начнет работать руководство РФБ во главе с Андреем Кириленко, который хочет услышать от специалистов концепцию развития национальной команды. «СЭ» узнал мнения членов тренерского совета РФБ о человеке, который готов сделать перезагрузку в сборной.

Борис Соколовский&nbsp;&mdash; о&nbsp;выборе главного тренера мужской национальной команды.«Базаревич заслужил контракт на новый олимпийский цикл». Кто возглавит нашу сборную

Андрей Ведищев, президент ПБК «Локомотив-Кубань»

— У сборной нет результата, есть проблемы с комплектованием состава. Национальной команде нужна стратегия и четкое планирование. Этого не хватает тренерскому штабу Сергея Базаревича. Мы все время формируем команду в экстренном режиме. Ищем игрока на проблемную позицию в последний момент. Надо работать с кандидатами в сборную на долгосрочной основе. Не только организовывать сборы для ближайшего резерва незадолго до крупного турнира, а держать ситуацию на контроле круглый год. Постоянно быть в контракте с игроками, взаимодействовать с клубами. Этим должен заниматься главный тренер в связке с генеральным менеджером. Поэтому сейчас нам (тренерскому совету. — Прим. «СЭ») надо вникнуть в программы кандидатов, кто готов этим заниматься. Потом делать выводы и рекомендовать тренеров исполкому РФБ.

Сергей Елевич, экс-тренер «Химок» и сборной России

— Проблема сборной России далеко не в фигуре главного тренера. Ему просто негде брать игроков. В Единой лиге ВТБ играет восемь российских клубов. В каждом из них 50-60 процентов состава — это легионеры. Таким образом, у наставника есть выбор всего из 50-55 игроков. Многие из них не готовы приезжать в сборную в силу возраста, баскетболисты из клубов — участников Евролиги недоступны в отборочных соревнованиях. В национальную команду приходится брать людей по остаточному принципу, смотреть кандидатов в Суперлиге-1 и молодежных командах. Пока у нас не будет своего чемпионата из 16-18 команд, как в Италии, Испании, Германии или Греции, у нас не будет сильной сборной. Даже если доверить национальную команду Греггу Поповичу или Желько Обрадовичу — ничего не изменится. Откуда они возьмут материал под свою концепцию? Они столкнутся с проблемами, которые были и у Базаревича.

Еще одно — клубы заинтересованы успешно выступать в еврокубках, а не в развитии собственных игроков и тренеров. Я директор высшей школы тренеров. Каждый год мы выпускаем достойные кадры, но им негде работать. В России мало команд, а клубы Единой лиги ВТБ делают ставку на иностранцев. Причем все помощники главного тренера — тоже иностранцы. Такого нет ни в одной европейской стране. Ты можешь взять одного своего помощника, но остальные должны быть местными и учиться у тебя. К сожалению, у нас нет защиты собственных кадров. А по своим качествам Базаревич очень хороший специалист. Мое твердое убеждение, что если он согласится работать дальше, то я его поддержу. Зоран Лукич? Это смешно. У нас есть свои тренеры, почему мы всегда пытаемся найти волшебника среди иностранцев?

Сергей Базаревич.«Выступление сборной России признано неудовлетворительным. Базаревич настроен продолжить работать». Итоги тренерского совета РФБ

Сергей Зозулин, бывший тренер «Автодора», УНИКСа, БК «Самара»

— После развала СССР мы не сделали ничего фундаментального в нашем баскетболе. Сначала держались за счет кадров, воспитанных в советской системе, потом за счет знаний Сергея Белова, затем каким-то чудом у нас выросло сильное поколение, которое под руководством Блатта выиграло Евробаскет и бронзу Олимпийских игр. Сейчас наступил застой, и он предсказуем. У нас нет системы подготовки молодых игроков и тренеров. Наши дети не должны играть на больших площадках, кольца должны быть опущены с 3,05 до 2,8 м. Чтобы дети не столько бегали, а думали, как играть. Как делают в Литве и Латвии.

Я много раз пытался донести это до РФБ, но это никому не интересно. Поэтому при нынешних условиях в резервные сборные в основном попадают москвичи. С периферии практически никого нет. В регионах умирают не только профессиональные команды, но и секции баскетбола. Да, появляются отдельные таланты. Егор Демин уехал в «Реал», Павел Савков — в «Басконию». Но это отдельные личности, у которых отцы сами профессионально играли в баскетбол. Системы никакой нет. На правильном пути только «Локомотив-Кубань». Они создали ЦОП, сделали базу, набирают игроков, тренеров. Надо немного подождать, и у Ведищева будут качественные российские игроки.

Минус Базаревича в том, что у него есть личностные конфликты с игроками. Как он не взял Евгения Воронова в ситуации, когда было столько отказников. Я хорошо знаю Женю. Этот человек способен повести команду за собой. Такого игрока как раз не хватило нам в Сплите. Конечно, на самой Олимпиаде нам ничего не светило, но турнир в Хорватии мы могли выиграть. Если говорить о кандидатах, то Панов будет двумя руками за Лукича. Они вместе прошли длинный путь, и Зоран показал себя тренером, способным развивать российских игроков. На данном этапе, возможно, это лучший вариант. Но лично я бы проголосовал за Сергея Быкова. У парня есть бойцовский характер, опыт руководителя в крупной компании.

Игорь Галаев, заслуженный тренер России

— При том наборе игроков, который присутствовал у Базаревича в олимпийской квалификации в Сплите, было сложно показать высокий результат. На мой взгляд, есть смысл дать ему возможность продолжить работу с национальной командой. Это достойный тренер и человек. Он еще не все показал на этом посту. Плюс Базаревич прекрасно знает молодых парней, способных дорасти до уровня национальной команды. Многих он уже проверил в боевых условиях. Думаю, что частые смены тренеров не приведут ни к чему хорошему.

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