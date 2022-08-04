«Неприемлемый, прискорбный, но ожидаемый приговор». Реакция США на девять лет колонии для Грайнер

Как в США отреагировали на приговор американской баскетболистки.

Химкинский суд приговорил к девяти годам колонии общего режима американку Бриттни Грайнер со штрафом миллион рублей за контрабанду наркотиков. Двукратная олимпийская чемпионка 17 февраля была арестована в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде гашишного масла. Прокуратура запросила 9,5 года для 31-летней американки. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел частичное признание вины и спортивные достижения баскетболистки.

27 июля спортсменка рассказала, что у нее есть назначение врача на использование медицинского каннабиса. Однако суд посчитал полностью доказанной ее вину по части 1 статьи 228 и пункту «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ (хранение и контрабанда наркотических средств). Защита Бриттни собирается обжаловать ее приговор, о чем сообщила ее адвокат Мария Благоволина.

Президент США Джо Байден назвал решение суда «неприемлемым»:

«Тот факт, что Бриттни Грайнер получила реальный тюремный срок, является еще одним напоминанием о том, о чем мир уже знал: Россия неправомерно удерживает гражданку США, — говорится в заявлении на сайте Белого дома. — Это неприемлемо. Я призываю Россию немедленно освободить Грайнер, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде. Моя администрация будет продолжать неустанно работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности как можно скорее».

Бриттни Грайнер. Фото AFP

Федерация баскетбола США: «Разочарованы, но не удивлены»

Федерация баскетбола США выразила разочарование по поводу судебного процесса в отношении Грайнер.

«Федерация баскетбола США разочарована итогом судебного разбирательства по делу Грайнер. Хотя мы не удивлены, учитывая то, что мы знаем об этом процессе, мы надеемся, что дипломатические процедуры помогут ей вернуться домой. Мы продолжаем поддерживать Грайнер и продолжаем сотрудничать с Госдепом США, который усердно работает над ее возвращением на родину.

Храбрость, которую демонстрирует Грайнер перед лицом этих невообразимых обстоятельств, говорит о том, какой она сильный человек. Мы не успокоимся, пока Грайнер не вернется в США и не воссоединится с близкими и товарищами по сборной», — говорится в заявлении Федерации.

NBA и WNBA: «Сегодняшний приговор является неоправданным и прискорбным»

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Женская национальная баскетбольная ассоциация (WNBA) опубликовали совместное заявление по поводу обвинительного приговора Химкинского суда Московской области по делу баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Сегодняшний приговор является неоправданным и прискорбным, но не неожиданным, и Бриттни Грайнер остается незаконно задержанной. Приверженность WNBA и НБА ее возвращению в США непоколебима, и мы надеемся, что близки к завершению этого процесса возвращения Бриттни на родину», — приводит слова заявления ТАСС.

USA Today.

USA Today: «В конечном итоге Грайнер отправится в российскую исправительную колонию»

Первая общенациональная ежедневная газета в США в материале, который находится на центральном месте интернет-издания, сразу же дает свой прогноз по дальнейшему развитию ситуации с Грайнер: скорее всего, она отправится в исправительную колонию на территории России. А также в нем высказывается предположение, что в ближайшее время новостей о судьбе спортсменки будет мало.

«Суд над Бриттни Грайнер окончен. Вопрос в том, что будет дальше? Эксперты говорят, что ответ заключается в том, что в конечном итоге она отправится в российскую исправительную колонию. Есть опасения, что теперь о ней будет мало новостей».

Не упускается из внимания и тот факт, что Бритни выразила раскаяние в том, что случайно упаковала вещества, которые запрещены на территории РФ.

The New York Times.

The New York Times: «Вердикт, предопределенный в правовой системе»

Издание, которое базируется в Нью-Йорке, ведет прямую трансляцию со всеми последними новостями вокруг Грайнер.

Оно называет приговор американской баскетболистки «фактически предопределенным»:

«Обвинительный вердикт, фактически предопределенный в правовой системе, в которой подсудимых редко оправдывают, оставляет судьбу госпожи Грайнер предметом дипломатических споров между Россией и Соединенными Штатами. Страны обсуждают возможность обмена заключенными, в результате которого госпожа Грайнер вернется домой из России, где она содержится под стражей с середины февраля».

Сам возможный обмен между странами The New York Times называет неприятным. Но в то же время подчеркивает — что такое решение является зачастую единственным выходом из сложившейся ситуации:

«В суровом и циничном мире международной дипломатии обмен пленными редко бывает приятным, но неприятный вариант часто является единственным выбором, который стоит на столе».

The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal: «Россия будет вести серьезные переговоры только после завершения судебного процесса»

Одно из самых влиятельных американских изданий опубликовало материал с фактическим заголовком «Бриттни Грайнер приговорена к девяти годам тюрьмы за ввоз наркотиков в Россию».

Далее внимание акцентируется на позиции США о возможном обмене заключенными между странами. А также подчеркивается позиция России о переговорах после завершения суда:

«В США уже настаивают на освобождении звезды женского баскетбола путем обмена пленными, но Россия заявила, что будет вести серьезные переговоры только после завершения судебного процесса над ней».

Данное решение суда, по ожиданиям авторов, расчистило путь для переговоров между США и Россией об обмене заключенными:

«Звезда женского баскетбола США Бритни Грайнер в четверг была признана виновной в ввозе марихуаны с преступными намерениями в Россию в феврале прошлого года и приговорена к девяти годам тюремного заключения, результат, который, как ожидается, расчистит путь для переговоров о ее освобождении между двумя странами».