За что сажают олимпийских чемпионов? Десять «предшественников» Грайнер, отправившихся за решетку

Криминальное чтиво о судьбах триумфаторов Игр, у которых были большие проблемы с законом.

Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США по баскетболу Бритни Грайнер накануне получила девять лет в российской колонии за контрабанду наркотиков. Не факт, что знаменитая спортсменка в реальности отправится на зону — есть вариант с ее помилованием и обменом на наших соотечественников, осужденных в Америке. Но, как бы то ни было, почти полгода в подмосковном СИЗО Грайнер отсидела, а теперь официально стала уголовницей. К сожалению, далеко не первой среди олимпийских чемпионов. Даже если не брать далекую историю, в последнее время известны десятки триумфаторов Игр, попадавших за решетку. «СЭ» вспомнил несколько таких историй.

Петер Фаркаш

Наиболее близкое по характеру к теме Грайнер нарушение совершил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 1992 года венгр Петер Фаркаш. После завершения карьеры этот звездный спортсмен неожиданно занялся наркобизнесом. В 2004 году он был арестован за выращивание марихуаны и ее хранение в подвале собственного дома, а также торговлю каннабисом. За это Петер был приговорен к пяти годам тюрьмы, но бежал за границу. В 2009 году легенду борьбы арестовали по ордеру Интерпола и экстрадировали на родину, где его срок за уклонение от наказания был увеличен до семи лет. В 2014-м Фаркаш, лишенный всех государственных наград, освободился по УДО.

Петтер Нортуг

Самое распространенные уголовное преступление среди звездных спортсменов — вождение автомобиля в пьяном виде. Таких историй — десятки. Проблемы с алкоголем за рулем были и у самого титулованного олимпийца в истории Майкла Фелпса, и у олимпийского чемпиона в составе сборной Швеции по хоккею Томми Сало, и у других олимпиоников. Одна из самых показательных историй — с двукратным чемпионом Игр-2010 норвежским лыжником Петтером Нортугом. В октябре 2014 года он был приговорен к 50 дням домашнего ареста за вождение в нетрезвом виде и дачу ложных показаний, но на этом не успокоился. В 2020 года Нортуга задержали за превышение скорости и хранение наркотиков. Итоге — семь месяцев лишения свободы.

Отыля Едржейчак. Фото Getty Images

Отыля Едржейчак

Женщины-олимпийские чемпионки получают уголовные приговоры ненамного реже мужчин. Победительница Игр-2004 в плавании баттерфляем на 200 метров полька Отыля Едржейчак угодила в очень нехорошую ситуацию из-за автомобильной аварии. В 2005 году Отыля была за рулем машины, которая на скорости 180 км/ч врезалась в дерево. Находившийся в авто брат спортсменки погиб на месте, девушка выжила, но предстала перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве. Прокуратура предлагала Едржейчак условный срок в обмен на признание вины, но олимпийская чемпионка настаивала о том, что авария — это случайность, а не результат безрассудного управления машиной. В итоге Отыля в 2007-м получила девять месяцев домашнего ареста, общественные работы и запрет на управление автомобилем на один год.

Александр Тихонов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону в составе сборной СССР в 2007 году был признан виновным в «соучастии в форме подстрекательства к убийству по найму» бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеев и получил три года лишения свободы. Но сразу после этого прославленный спортсмен был освобожден в зале суда по амнистии, объявленной в честь 55-летия Победы. Сам звездный ветеран виновным себя до сих пор не считает и говорит, что дело было сфальсифицировано. В ходе следствия и еще год после вынесения приговора Тихонов занимал пост главы Союза биатлонистов России, но некоторое время управлял организацией из-за границы.

Найдангийн Тувшинбаяр. Фото Global Look Press

Найдангийн Тувшинбаяр

Первый олимпийский чемпион Монголии, в 2022 году приговорен к 16 годам лишения свободы за убийство друга. Знаменитый спортсмен, выигравший Олимпиаду в Пекине-2008 в дзюдо, в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил своего напарника по тренировкам — дзюдоиста сборной страны Эрдэнэбилэга Энхбата. Пострадавший восемь месяцев провел в коме — его пытались спасти в том числе в Корее, но это не помогло, и в прошлом году Энхбат умер. Найдангийн признал свою вину и пообещал помогать семье убитого друга до конца своей жизни.

Мэрион Джонс

Звезда американской легкой атлетики в 2008 году была приговорена к шести месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний. Ранее Джонс под присягой отрицала в суде, что она принимала стероиды, однако потом обнаружилось, что это было неправдой — спортсменку сдали тренер и бывшие мужья. Мэрион была лишена всех своих олимпийских наград — том числе трех золотых, выигранных в 2000 году в Сиднее в спринте и прыжках в длину. Атлетка отбывала заключение, несмотря на наличие грудного сына. После отсидки и рождения еще одного ребенка она пыталась начать карьеру в баскетболе, но безуспешно.

Борис Беккер. Фото Global Look Press

Борис Беккер

Знаменитый немецкий теннисист в 1992 году выиграл Олимпиаду в мужском парном разряде в дуэте с Михаэлем Штихом. Но после завершения карьеры победитель шести турниров «Большого шлема» сделал неудачные инвестиции и к тому же потерял больше деньги во время развода. В 2017 году Беккер был признан банкротом из-за задолженности по кредитам, но не сделал выводы, продолжая утаивать свое имущество от банков. В результате в 2022-м звездный спортсмен получил за финансовые преступления два с половиной года тюрьмы и сейчас находится за решеткой.

Матти Нюканен

Четырехкратный олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина 1984 и 1988 годов после завершения карьеры не совладал со своими пристрастием к алкоголю и начал регулярно попадать в неприятности с законом. В 2004-м он получил условный срок за семейное насилие, а потом отправился в тюрьму за нападение при отягчающих обстоятельствах. В пьяном виде Нюканен напал на своего собутыльника с ножом и ранил его в спину, за что был приговорен к 26 месяцем заключения. В 2005-м Матти вышел на свободу по УДО и попытался начать карьеру музыканта. В 2019-м легендарный прыгун неожиданно скончался от пневмонии.

Оскар Писториус в зале суда. Фото Global Look Press

Оскар Писториус

Южноафриканский бегун не был олимпийским чемпионом, но шесть раз выигрывал Паралимпийские игры и выступал на протезах на обычной Олимпиаде в Лондоне-2012, добившись через суд разрешения соревноваться с обычными атлетами. На пике славы в 2013-м Оскар был арестован за убийство своей подруги Ривы Стенкамп. Спортсмен уверял, что случайно выстрелил в девушку из ружья через дверь ванной комнаты, приняв ее за грабителя. Обвинение же было уверено, что имело место убийство из ревности. Сначала Писториус получил пять лет тюрьмы, но в 2017-м срок был увеличен до 13 лет и пяти месяцев.

Вольфганг Шварц

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 1968 года в мужском одиночном разряде в 2002 году приговорен у себя на родине в Австрии к полутора годам тюремного заключения за торговлю людьми. Бывший спортсмен был членом банды, поставлявшей в австрийские подпольные бордели проституток из Восточной Европы. В тюрьме у Шварца обнаружили рак, и он был освобожден по УДО. Но вскоре его снова арестовали за попытку подстрекательства к похищению дочери одного из крупных предпринимателей. На сей раз он получил десять лет, но, с учетом состояния здоровья, сумел освободиться в 2014 году.