Бриттни Грайнер получила девять лет колонии. Что будет дальше?

Адвокаты двукратной олимпийской чемпионки готовят апелляцию, но все может завершиться помилованием и обменом.

Чуть более месяца проходил судебный процесс над центровой сборной США, одной из лучших баскетболисток мира Бриттни Грайнер. 1 июля состоялось первое заседание, а 4 августа Химкинский городской суд вынес свой приговор. Грайнер получила девять лет колонии общего режима и штраф в миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Адвокаты спортсменки не согласны с таким решением, отмечая, что судья проигнорировал доказательства защиты. Они намерены подавать апелляцию. Эксперты же не сомневаются, что Грайнер обменяют на российского бизнесмена Владимира Бута, осужденного на 25 лет в США. Причем это случится довольно скоро.

Защита недовольна

Максимально Бриттни могла получить 13 лет. Прокурор запросил 9,5 лет колонии общего режима и штраф в миллион рублей. Защита указывала, что Грайнер признала свою вину, а экспертиза вещества, найденного у баскетболистки 17 февраля 2022 года в аэропорту Шереметьево, была проведена с нарушением. Адвокат Мария Благоволина просила суд оправдать спортсменку, а в случае обвинительного приговора назначить наказание ниже низшего предела и условно.

Сама Бриттни в последнем слове отметила, что допустила непреднамеренную ошибку, собирая вещи в спешке и испытывая постковидный стресс. Она извинилась перед БК УГМК и родственниками, а также повторила, что не хотела ввозить вещества, которые запрещены на территории РФ.

Бриттни Грайнер. Фото Global Look Press

Во время судебного процесса стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних. Ранее врач УГМК Анатолий Калабин, допрошенный в качестве свидетеля, заявил, что после того как Бриттни перенесла коронавирус, у нее проявился синдром пониженного внимания. Из-за этой болезни спортсменка начала принимать некие препараты, прописанные ей в США в 2022 году.

Заслушав последние слова обвинения и защиты, судья удалился, а спустя три часа вынес приговор. Суд посчитал полностью доказанной вину Грайнер по двум статья УК РФ (хранение и контрабанда наркотических средств) и приговорил ее к девяти годам лишения свободы. В качестве смягчающих обстоятельств было учтено частичное признание вины и спортивные достижения экс-центровой БК УГМК. Впрочем, защита Грайнер намерена обжаловать это решение в суде вышестоящей инстанции.

«Мы очень разочарованы приговором, — отметила «СЭ» адвокат спортсменки Мария Благоволина, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры». — Мы считаем, что суд должен быть справедливым ко всем, независимо от национальности. Суд проигнорировал все доказательства защиты, а главное, признание вины. Это противоречит существующей судебной практике. Принимая во внимание количество веществ (не говоря уже о недостатках экспертизы) и доводы в пользу обвинения, приговор является абсолютно необоснованным. Мы обязательно подадим апелляцию».

Обмен близок?

На приговор суда мгновенно отреагировал президент США Джо Байден, который назвал его «неприемлемым». «Тот факт, что Бриттни Грайнер получила реальный тюремный срок, является еще одним напоминанием о том, о чем мир уже знал: Россия неправомерно удерживает гражданку США, — говорится в официальном заявлении Байдена на сайте Белого дома. — Это неприемлемо. Я призываю Россию немедленно освободить Грайнер, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде. Моя администрация будет продолжать неустанно работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности как можно скорее».

Бриттни Грайнер в суде. Фото AFP

Адвокат Пола Уилана (осужден в России на 16 лет за шпионаж) уверен, что в ближайшее время политики России и США договорятся об обмене заключенными. Впрочем, чтобы отпустить Грайнер и Уилана, потребуется помилование Президента РФ.

«Грайнер не будет отбывать это наказание в полном объеме — отметил «СЭ» Владимир Жеребенков. — Считаю, что в любом случае состоится обмен. Политики согласуют этот вопрос, пройдет еще, наверное, месяц. Тем более нужно подождать десять дней, когда приговор Бриттни вступит в силу. Даю 99 процентов, что вопрос обмена будет решен положительно. Вопрос лишь в том, Пола и Бриттни обменяют на одного или на двоих граждан РФ. Сейчас начнутся торги».

Эксперт-американист Александр Домрин подчеркнул, что решение по Грайнер абсолютно правомерно. «В ряде государств Юго-Восточной Азии попытка провоза наркотиков на территорию страны может караться смертной казнью, включая иностранцев, — подчеркнул эксперт. — Поэтому решение по Грайнер абсолютно правомерно и абсолютно законно. Могут ли ее обменять? Это уже на усмотрение исполнительной ветви власти, МИДа и президентов стран. Это уже вопрос не судебной системы».

Согласно сообщениям американских СМИ, официальные лица США по-прежнему полагают, что справедливо обменять Грайнер и Уилана на одного Виктора Бута. Американцы считают его очень значимой персоной, а Минюст США считает, что такого человека очень опасно выпускать на свободу. С другой стороны, на американских политиков очень давят звезды спорта, требуя вернуть Бриттни домой как можно скорее.