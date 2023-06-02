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Сегодня, 08:15

Вадеева высказалась об отстранении сборной России от международных турниров

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода
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Мария Вадеева.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Лидер БК УГМК, капитан сборной России по баскетболу Мария Вадеева в интервью «СЭ» рассказала, что нынешнее поколение способна бороться за медали Евробаскета и ЧМ. Поэтому отстранение от международных турниров воспринимается особенно болезненно.

«Конечно, мне хочется играть на международной арене. Было очень обидно, когда мы не смогли поехать на ЧМ-2022 в Австралию, куда смогли пройти тяжелый отбор. Пропустим и Евробаскет-2023 этим летом, хотя наша сборная, как мне кажется, наконец-то стала готова бороться за медали. Поколение очень сильное. Но что есть то есть», — отметила Вадеева в интервью «СЭ».

MVP премьер-лиги призналась, что из-за пропуска Евробаскета-2023 нынешнее лето посвятит отдыху: «Поеду на море в Турцию. Если смогу сделать визу, то очень хочу попасть в Испанию или Италию. Если нет, то буду путешествовать по России. В целом планы отдыхать и наслаждаться жизнью».

Последний раз женская сборная России выигрывала медали на крупных турнирах в 2011 году. Под руководством Бориса Соколовского наша команда выиграла Евробаскет.

Мария Вадеева. «Взяла паузу в своей карьере в женской НБА». Вадеева — о предложении из «Чикаго» и новом контракте
БК УГМК
Сборная России по баскетболу
Мария Вадеева
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