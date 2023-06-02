«Взяла паузу в своей карьере в женской НБА». Вадеева — о предложении из «Чикаго» и новом контракте

Капитан сборной России рассказала о причинах переноса игры в WNBA.

Лучший игрок России среди женщин прямо сейчас Мария Вадеева ударно провела прошедший сезон — выиграла чемпионат России и стала MVP турнира и завоевала Кубок страны. Заслуги на баскетбольном паркете увенчались новым трехлетним контрактом с БК УГМК, но Мария держит открытой дверь в WNBA и работает над развитием себя не только в игре, но и в пении, и в рисовании. Об этом капитан сборной России рассказала в интервью «СЭ».

Мне не хватает атмосферы Евролиги

— Как оценишь прошедший клубный сезон? С одной стороны, вы взяли три трофея без единого поражения. С другой — не выступали в Евролиге.

— Сезон сложился удачно для УГМК и меня лично. Нам было важно вернуть трофей премьер-лиги в Екатеринбург (в сезоне-2021/22 победу в чемпионате праздновали баскетболистки курского «Динамо». - Прим. «СЭ» ), и мы это уверенно сделали. Если говорить про отсутствие Евролиги, то, конечно, мне не хватает атмосферы этого турнира. Когда ты постоянно узнаешь новых игроков, разбираешь их, соперничаешь с лучшими в мире.

— Не было скучно?

— Я бы не сказала. Каждую неделю мы играли по две-три игры, постоянно были в тренировочном процессе. Но, повторюсь, Евролиги не хватало.

— Следила за турниром?

— Конечно. «Фенербахче» подтвердил статус фаворита сезона, одержав свою первую победу в турнире. Рада за них, особенно за девочек, с которыми пересекалась в России, — Эмму Мессеман и Брианну Стюарт. Немного расстроилась за «Прагу». Не ожидала, что в домашнем «Финале четырех» они займут последнее место. Поддержка у них была очень крутая, но везения не хватило. Особенно в игре за бронзу.

Фото из личного архива

— Как думаешь, БК УГМК с текущим составом мог бы претендовать на что-то серьезное в Евролиге?

— Думаю, мы бы смогли пробиться в «Финал четырех», а там бы была уже лотерея. Кому-то эти слова могут показаться громкими, но я верю в эту команду.

— С БК УГМК в последние годы работали исключительно иностранные главные тренеры. Чем от них отличается Дмитрий Донсков, с которым вы провели первый полноценный сезон?

— Для Дмитрия Федоровича очень важна дисциплина, чтобы команда выполняла то, что он скажет, от и до. Да, он разрешает импровизировать, но на первом месте все-таки защита и дисциплина. Эта отличается от баскетбольной философии того же Мигеля Мендеса (экс-тренер БК УГМК и сборной Испании. - Прим. «СЭ» ). При этом могу сказать, что мне было комфортно работать с обоими этими специалистами.

— Прошедший сезон ты выступала в одной команде с Анастасией Олаири-Косу? Она действительно суперталант? Ее можно сравнить с молодой Марией Вадеевой?

— С моей стороны было бы некорректно делать такие сравнения. Оставлю это тренерам и журналистам . Скажу лишь, что у нее реально большой потенциал, который надо развивать. И Ола удивила меня своей работоспособностью, готовностью много тренироваться, работать над своими минусами. Я знаю ее с детского возраста, видела ее первые шаги. Когда играла в Курске, то приходила на ее игры. Было интересно понаблюдать за игроком, который был на голову выше всех своих сверстников на первенстве России.

— Кого бы еще выделила из молодых игроков премьер-лиги?

— Мне импонирует Дарья Игнатова. Взяла на себя ношу лидера в «Спарта энд К», повела за собой команду. Молодец. Выделила бы еще прогресс Анастасии Зоткиной. Не знают можно ли назвать ее молодым игроком (24 года. - Прим. «СЭ» ), но в прошедшем сезоне она очевидно сделала шаг вперед. Брала инициативу на себя, не боялась много атаковать.

Фото из личного архива

Возможно, раньше психологически не вывозила роль лидера

— Назови топ-5 лучших игроков премьер-лиги-2022/23?

— Начну с Вики Завьяловой. Провела классный плей-офф. Прибавила во многих аспектах, стала нашим надежным первым номером. Алекс Бентли — одна из сильнейших игроков, выступающих в Европе. Крутой сезон был у Елизаветы Шабановой. Еще бы назвала Александрию Томпсон из «Надежды» и, пожалуй, себя. Еще бы в моем топ-5 была бы Раиса Мусина, если бы она не приостановила свою карьеру.

— Ты получила свой первый приз MVP премьер-лиги. Серьезно относишься к этой награде или не обращаешь внимания на личные призы?

— Для меня это важная награда. Первый приз MVP на профессиональном уровне. До этого не получала его ни в Кубке России, ни в премьер-лиге. Приятно, что меня наконец-то оценили.

— Раньше недооценивали?

— Скорее я где-то недорабатывала, где-то ошибалась. Возможно, психологически не вывозила роль лидера. Теперь с этим проблем нет.

— На днях появилась информация, что ты переподписала контракт с БК УГМК еще на три года. Почему решила остаться в Екатеринбурге, а не продолжить карьеру, например, в клубе, выступающем в Евролиге?

— Все просто. Для меня БК УГМК — один из лучших женских баскетбольных клубов в мире. Если не лучший. Это очень хорошая организация, где все делается в интересах игроков. Все пожелания и все мнения учитываются. Мне тут комфортно, поэтому смысла думать о других вариантах не было. Плюс мне очень комфортно в Екатеринбурге.

— Город уже стал родным?

— В какой-то степени да. Все-таки живу уже пять лет, поэтому смогла оценить все плюсы. Екатеринбург чем-то похож на Москву, только гораздо меньше. Поэтому есть возможность запланировать много дел, везде успеть. Плюс тут очень много классных парков, где можно погулять, все хорошо с шопингом.

— Что думаешь про пост Евгении Беляковой, где она посетовала, что про женский баскетбол все забыли, включая президента РФБ. Согласна с его содержанием?

— Женя подняла важную проблему. Безусловно, мне бы очень хотелось, чтобы к нам было больше внимания со стороны СМИ. Больше говорили о нас, раскрывали новых персонажей, показывали трансляции по ТВ. Мне кажется, что интерес к мужскому баскетболу в последние годы повысился. Но у нас, увы, все наоборот.

— Ты понимаешь причину этого?

— Видимо, дело в снижении уровня после отъезда сильных иностранок, отстранения от еврокубков. Хотя я бы не сказала, что у нас стал плохой чемпионат. Интриги хватает, много русских игроков получили шансы проявить себя, в том числе в топ-клубах. Но все освещение женского баскетбола сводится к результатам команд.

Стараемся как-то сами изменить ситуацию. Надеюсь, та же Женя [Белякова] после завершения карьеры продолжит активно следить за женским баскетболом и освещать его всесторонне.

Фото из личного архива

Мне тяжело играть в баскетбол целый год без перерыва

— Как обстоят дела с твоими выступлениями в WNBA? Закрыла эту страницу?

— Взяла паузу в своей карьере в WNBA. Честно, мне тяжело играть в баскетбол целый год без перерыва. Поэтому пропускаю уже третий сезон. Если почувствую, что меня снова тянет туда, то поеду.

— Выходили ли с тобой на связь относительно возможности сыграть в текущем сезоне?

— «Спаркс» приглашают меня каждый год, ждут. И не только они. Например, в БК УГМК вторым тренером работал Джеймс Уэйд. Сейчас он возглавляет «Чикаго Скай» и приглашал меня к себе в команду. Это приятно, но я хочу насладиться жизнью. Чуть-чуть наелась баскетболом.

— Не рановато?

— Я бы не сказала. Все-таки мой дебют в профессиональном баскетболе состоялся в 16 лет. Многие сезоны приходилось играть практически без отпуска. Сейчас поняла, что мне необходимо время на восстановление. Не только физическое, но и моральное . После полноценного лета без большого баскетбола намного легче вступать в новый сезон. Но, повторюсь, я не закрываю для себя возможность поехать в НБА, если почувствую определенный откли к.

Фото из личного архива

— За кого болеешь в WNBA?

— Сейчас за «Нью-Йорк Либерти». Там играют девочки, с которыми я много играла в России, — Кортни Вандерслут, Брианна Стюарт, Джонквел Джонс. Да и в целом у них очень интересная команда.

— Есть шансы взять титул в этом сезоне?

— В женской НБА очень непредсказуемые результаты. Можно набрать классный состав, но звезды не будут сочетаться друг с другом. Про «Нью-Йорк», думаю, этого сказать нельзя. Они давно играют друг с другом, в коллективе должна быть отличная «химия». Так что надеюсь, они возьмут титул.

— А вообще с кем-то общаешься из WNBA?

— Не сказала бы, что очень плотно, но можем списаться, поздравить друг друга с днем рождения. С той же Вандерслут, Стюарт. Брианна вообще очень общительная, легко идет на контакт. Тепло общаемся с Соней Петрович, которую я знаю с детского возраста. Помню, я еще играла по детям, а она награждала меня, когда выступала в «Спарта энд К».

Фото из личного архива

— За тобой интересно следить в социальных сетях. Ты берешь уроки вокала, рисуешь, радуешь подписчиков фотосессиями.

— Хочу развиваться всесторонне. Понятно, что баскетбол — это большая любовь на всю жизнь, но должны быть хобби, которые бы помогали отвлекаться. Такая моральная разгрузка. Порисовать, попеть. Меня это очень расслабляет.

— Как успехи?

— Если говорить про пение, то голос стал лучше. Так говорит мой преподаватель (смеется). Рисовать я всегда любила. С детства у меня хорошо получалось.

— Как твой английский? Сейчас уверенно общаешься на нем? Спокойно бы давала интервью, если бы играла в США?

— После нескольких поездок в США стала больше понимать и увереннее разговаривать. Сейчас я не занимаюсь с репетитором, зато постоянно общаюсь с нашими легионерами: Алекс [Бентли] и Тиной [Краишник]. Практика общения — это самый лучший учитель.

— Какие планы на лето?

— Поехать на море в Турцию. Если смогу сделать визу, то очень хочу попасть в Испанию или Италию. Если нет, то буду путешествовать по России. В целом планы отдыхать и наслаждаться жизнью. Понятно, что если бы сборная участвовала в международных турнирах, то планы были бы совсем другие.

Фото из личного архива

— Сильно переживаешь по этому поводу?

— Конечно, мне хочется играть на международной арене. Было очень обидно, когда мы не смогли поехать на ЧМ-2022 в Австралию, куда смогли пройти тяжелый отбор. Пропустим и Евробаскет-2023 этим летом, хотя наша сборная, как мне кажется, наконец-то стала готова бороться за медали. Поколение очень сильное. Но что есть то есть.

— Какие цели ставишь себе на новый сезон?

— Для клуба, конечно, новых побед. Для себя лично — прибавить в «физике», развиваться, искать новые увлечения, вдохновляться чем-то.

— Театр, опера, балет?

— Наверное, театр. В последний год часто ходила на постановки в Екатеринбурге.

— А выбиралась на матчи «Уралмаша», который летом приняли в Лигу ВТБ?

— У нас хоть и разные организации, но мы ходим на матчи друг друга. Безусловно, я рада, что «Уралмаш» будет играть в Лиге ВТБ. Для Екатеринбурга это настоящий праздник, тут очень любят баскетбол. Уверена, что будет хорошая посещаемость, а парни будут радовать результатами.

— А следила за завершившимся плей-офф Лиги ВТБ?