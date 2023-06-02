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Вадеева — о женской НБА: «Лос-Анджелес» приглашают меня каждый год, было предложение и от «Чикаго»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода
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Мария Вадеева.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Капитан сборной России по баскетболу Мария Вадеева в интервью «СЭ» объяснила, почему она уже третий год не проводит сезон в женской НБА. Сезон в WNBA обычно длится с конца мая до середины октября.

— Как обстоят дела с твоими выступлениями в WNBA? Закрыла эту страницу?

— Взяла паузу в своей карьере в WNBA. Честно, мне тяжело играть в баскетбол целый год без перерыва. Поэтому пропускаю уже третий сезон. Если почувствую, что меня снова тянет туда, то поеду.

— Выходили ли с тобой на связь относительно возможности сыграть в текущем сезоне?

— «Лос-Анджелес Спаркс» приглашают меня каждый год, ждут. И не только они. Например, в БК УГМК вторым тренером работал Джеймс Уэйд. Сейчас он возглавляет «Чикаго Скай» и приглашал меня к себе в команду. Это приятно, но я хочу насладиться жизнью. Чуть-чуть наелась баскетболом.

— Не рановато?

— Я бы не сказала. Все-таки мой дебют в профессиональном баскетболе состоялся в 16 лет. Многие сезоны приходилось играть практически без отпуска. Сейчас поняла, что мне необходимо время на восстановление. Не только физическое, но и моральное. После полноценного лета без большого баскетбола намного легче вступать в новый сезон. Но, повторюсь, я не закрываю для себя возможность поехать в НБА, если почувствую определенный отклик.

Мария Вадеева. «Взяла паузу в своей карьере в женской НБА». Вадеева — о предложении из «Чикаго» и новом контракте

НБА
Мария Вадеева
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