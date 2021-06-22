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Сборная России проиграла Литве в товарищеском матче

21:34
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Мужская сборная России уступила команде Литвы в товарищеском матче.

Встреча в Каунасе завершилась в пользу хозяев со счетом 78:61.

Следующий матч в рамках международного турнира в Литве россияне проведут против Доминиканской Республики.

Баскетбол

Мужчины

Товарищеский матч

Литва — Россия — 78:61 (20:16, 17:19, 21:11, 20:15)

22 июня. Каунас, Литва.

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Иван Шитик все материалы автора
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