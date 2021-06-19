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Сборная России победила команду Турции в товарищеском матче

20:33
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Сборная России по баскетболу обыграла команду Турции со счетом 77:64 в товарищеском матче. Встреча прошла в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стал Джеди Осман из Турции, набравший 15 очков. В составе сборной России больше всего очков набрал Андрей Воронцевич (14).

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