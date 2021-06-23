Базаревич оценил игру сборной России в товарищеском матче против Литвы

Главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич прокомментировал поражение в товарищеском матче с командой Литвы (61:78).

— Что в этом матче оказалось самым сложным для сборной России?

— Забрать подбор. Хотя по цифрам в нападении у нас равенство за счет агрессивности. Плюс потратили много сил, чтобы отбиться против литовских «больших». Иногда получалось, иногда нет. Когда противостоишь более габаритной команде, тратится много лишних сил. Это сказалось на нападении во второй половине, мы не забили свои броски. Поэтому и такая разница, — цитирует тренера сайт РФБ.

— Можно ли сказать, что это самый сильный наш соперник в серии контрольных матчей этим летом?

— Да. Литовцы собрали сильнейший состав. Сабонис, на всякий случай — игрок уровня Матча звезд НБА. Очень полезный матч в том плане, что мы столкнулись с таким размером. Как компенсировать это — нам предстоит решить.

— У сборной вырисовывается стартовая пятерка. Как ее охарактеризуете?

— Мы и хотели широкой ротацией сыграть. Ребята все выкладываются, но, наверное, в Сплите придется ее чуть сократить. Довольно тяжелый выбор. Хотим всем шанс дать, посмотреть что-то. Но, наверное, это слишком большая ротация.