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Сегодня, 19:04

Сборная России по баскетболу обыграла Иран во втором товарищеском матче

Мария Гусева
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Сборная России по баскетболу обыграла национальную команду Ирана в товарищеском матче — 71:57. Встреча прошла в Перми.

Самым результативным игроком в составе российской команды стал Александр Щербенев. На счету разыгрывающего 12 очков, 5 результативных передач и 3 подбора.

Первый матч между командами также завершился победой сборной России (72:59).

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

баскетбол
Сборная России по баскетболу
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