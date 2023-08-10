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Сегодня, 12:31

Кириленко оценил возможность проведения матчей со сборными по баскетболу из Африки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что организация открыта к возможности проведения товарищеских матчей национальных команд со сборными из Африки.

«В Африке очень хорошие команды, множество звезд НБА именно оттуда. Это очень недооцененная история в плане потенциала. Нигерия, Мали доминируют в детских и юношеских соревнованиях, например. Все ребята там атлетичные, мощные — возможно, потому что рано созревают. Я лично очень открыт к возможности проведения встреч с командами из Африки, особенно если мы говорим про молодежные сборные. Хотя и про основные тоже», — приводит слова Кириленко ТАСС.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/18481831
баскетбол
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
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