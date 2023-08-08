Лукич ждет более жесткой игры от иранских баскетболистов во втором матче

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич считает, что иранские баскетболисты должны показать более жесткую игру против национальной команды России во втором товарищеском матче.

«В Пермь на матчи со сборной Ирана прилетело 16 игроков, так что завтра точно будет ротация. Минимум четыре новых игрока сыграют. Наша задача — посмотреть всех в деле. Ожидаем, что сборная Ирана будет жестче играть, чем в первой игре. Вчера начали матч очень неплохо, контролировали игру, а потом были спады. И во время них я дал игрокам возможность самим делать определенные выводы и выходить из этого. Потому что был бы это чемпионат мира, я бы точно брал тайм-ауты», — приводит слова Лукича ТАСС.

7 августа Сборная России по баскетболу обыграла национальную команду Ирана в товарищеском матче — 72:59. Встреча прошла в Перми.

Второй матч состоится 9 августа.