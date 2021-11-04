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Гендиректор «Зенита» оценил возможность возрождения «Спартака»

20:05
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «СЭ» оценил возвращение петербургского «Спартака» в элиту российского баскетбола.

Из-за отсутствия финансирования красно-белые не смогли подтвердить свое участие в Суперлиге в 2020 году.

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«Я сторонник очередного возрождения «Спартака», но при условии, если это будет долгосрочный проект со стабильным финансированием и продуманной программой развития, — подчеркнул Церковный. — Главное состоит в том, чтобы профессиональные клубы были соперниками только на паркете, а в остальном, наоборот, вместе выстраивали полноценную систему подготовки спортивного резерва, которая бы охватила всех одаренных баскетболистов в Санкт-Петербурге и дала возможность растить игроков и для обоих клубов, и для национальных сборных всех уровней».

Президентом «Спартака» является вице-чемпион мира Андрей Фетисов.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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