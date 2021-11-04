Гендиректор «Зенита» оценил возможность возрождения «Спартака»
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «СЭ» оценил возвращение петербургского «Спартака» в элиту российского баскетбола.
Из-за отсутствия финансирования красно-белые не смогли подтвердить свое участие в Суперлиге в 2020 году.
«Я сторонник очередного возрождения «Спартака», но при условии, если это будет долгосрочный проект со стабильным финансированием и продуманной программой развития, — подчеркнул Церковный. — Главное состоит в том, чтобы профессиональные клубы были соперниками только на паркете, а в остальном, наоборот, вместе выстраивали полноценную систему подготовки спортивного резерва, которая бы охватила всех одаренных баскетболистов в Санкт-Петербурге и дала возможность растить игроков и для обоих клубов, и для национальных сборных всех уровней».
Президентом «Спартака» является вице-чемпион мира Андрей Фетисов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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