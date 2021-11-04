Александр Церковный удовлетворен, как его команда начала сезон.

Баскетбольный «Зенит» подтверждает свои высокие амбиции на старте сезона, несмотря на травму ключевого разыгрывающего Шабазза Напьера (звездный американец получил повреждение голеностопа в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ с ЦСКА и пока не провел за сине-бело-голубых ни одной официальной игры).

В Евролиге у петербургского клуба положительный баланс (4 победы/3 поражения), в Лиге ВТБ три победы в четырех матчах. Также в конце ноября «Зенит» выступит соорганизатором двух матчей сборной России, которая впервые за долгое время сыграет официальный матч в Северной столице, а генеральный директор клуба Александр Церковный допускает возможность возглавить местную федерацию баскетбола.

В интервью «СЭ» Церковный ответил на все насущные вопросы.

Домашнее поражение от «Реала» огорчило

— Готовы ли принять матчи сборной России?

— Все необходимые условия для этого у нас есть. Подготовка идет полным ходом, организацией занимается оргкомитет, который состоит из представителей Российской федерации баскетбола (РФБ), спорткомитета Санкт-Петербурга и нашего клуба. Другого варианта, кроме как проведение матчей на самом высоком уровне, мы даже не рассматриваем.

— Были ли проверки со стороны РФБ или, может быть, даже ФИБА?

— Контроль за подготовкой пока осуществляется уполномоченными сотрудниками РФБ, которые присутствовали в том числе на нашем домашнем матче с «Басконией».

— Как вы оцениваете выступление команды в Евролиге на данный момент?

— Учитывая то, что все игры прошли без основного разыгрывающего, на данный момент мы пока идем неплохо. Мы выиграли матчи, в которых обязаны были побеждать, лишь домашнее поражение от «Реала» огорчило, все-таки у нас были все шансы победить.

— То есть вы считаете, что команда справляется в отсутствие Напьера? Сумел ли Джордан Лойд полноценно взять на себя роль лидера?

— У нас нет другого выхода, кроме как играть и ждать его полного восстановления. Думаю, что дело не в Лойде, у которого изначально другое амплуа, а в том, что тренер сумел перестроить игру всей команды от той модели, которую готовили к сезону.

Со следующей недели Шабазз должен присоединиться к тренировкам в общей группе

— Как здоровье Напьера, приступил ли он к индивидуальным тренировкам с мячом?

— Изначально характер травмы Напьера не позволял говорить о конкретном сроке восстановления, в большинстве случаев он составляет три — шесть недель. Только после острой стадии и снятия отека диагностика может сказать о точной степени повреждения и прогнозе. Реабилитация игрока идет хорошими темпами, задействованы лучшие специалисты и все самое современное оборудование. Однако мы ни в коем случае не хотим форсировать процесс и рисковать здоровьем игрока. Шабазз рвется в бой, он постоянно с командой. Пока он приступил к тренировкам с мячом по индивидуальной программе, а уже со следующей недели должен присоединиться к остальным и постепенно входить в ритм нагрузок. Надеюсь, что в ноябре увидим его в игре.

— Игра Вольхина в последних двух матчах — вспышка или закономерность?

— Это должно быть закономерностью. Игорь — одаренный игрок, он второй сезон в команде, и тренерский штаб все это время его планомерно готовил к должному уровню выступления. Сезон длинный, время покажет, насколько у нас получилось. Лично я верю в Игоря.

Я сторонник очередного возрождения «Спартака», если это будет долгосрочный проект

— Как вы отнеслись к голосованию о снятии с должности генерального директора Евролиги Жорди Бертомеу? Кто мог бы претендовать на его пост?

— «Зенит» не входит в число акционеров и постоянных участников Евролиги. Поэтому мы далеки от внутренней кухни этой организации, и я не вправе высказывать свое мнение и давать какие-то рекомендации. Наше сотрудничество с Бартомеу в качестве генерального директора Евролиги на протяжении всего времени было исключительно плодотворным, и мы благодарны Жорди за помощь в нашем развитии как участника Евролиги.

— Ряд источников сообщает о том, что вы будете выставлять свою кандидатуру на выборах президента Федерации баскетбола Санкт-Петербурга. Соответствует ли это действительности?

— Пока рано об этом говорить. Но если будет общее понимание, что это необходимо для развития баскетбола в Санкт-Петербурге и получится создать эффективную синергию федерации и «Зенита» на пользу обеим организациям, то будем обсуждать такую возможность.

— Перед матчем с «Басконией» вице-чемпион мира Андрей Фетисов высказал пожелание о том, чтобы в Санкт-Петербурге было дерби «Зенит» — «Спартак». Что вы думаете об очередном возрождении красно-белых?

— Я сторонник очередного возрождения «Спартака», но при условии, если это будет долгосрочный проект со стабильным финансированием и продуманной программой развития. Главное состоит в том, чтобы профессиональные клубы были соперниками только на паркете, а в остальном, наоборот, вместе выстраивали полноценную систему подготовки спортивного резерва, которая бы охватила всех одаренных баскетболистов в Санкт-Петербурге и дала возможность растить игроков и для обоих клубов, и для национальных сборных всех уровней.