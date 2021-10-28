«Химки» выиграли суд у бывшего центрового Губанова

Савеловский районный суд г. Москвы отклонил иск бывшего центрового сборной России Петра Губанова к подмосковным «Химкам».

34-летний баскетболист хотел получить 20% своей заработной платы за сезон-2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Тогда Евролига и профсоюз игроков договорились, что контракты игроков в сезоне-2019/20 будут считаться завершенными, если им выплатят 80% зарплаты до 15 августа. Губанов полностью получил 80% зарплаты (хотя не сыграл в том сезоне ни в одном игры из-за травмы), а спустя полгода решил обратиться в суд. Судебный процесс затянулся, и в итоге закончился в пользу клуба.

Как стало известно «СЭ», остальные игроки, выступающие за «Химки» в сезоне-2019/20, согласились с решением Евролиги и профсоюза о сокращении зарплаты за недоигранный сезон.

Губанов перешел в «Химки» летом 2018 года, заключив контракт на два года. В сезоне-2018/19 центровой провел 18 матчей в Единой лиге ВТБ (в среднем набирая по 3,5 очка и 1,6 подбора) и 12 матчей Евролиге (1,3 очка и 0,6 подбора). Сезона-2019/20 игрок полностью пропустил из-за травмы и до сих пор не может найти себе новую команду.