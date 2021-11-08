Главный тренер женской сборной России рассказал о ходе подготовки команды
Женская сборная России по баскетболу 8 ноября провела открытую тренировку.
9 ноября наша команда отправляется в Подгорицу, где 11 ноября проведет первый матч в квалификации Евробаскета-2023 против сборной Черногории. После этого россиянки вернутся в Москву, а 14 ноября встретятся с соперницами из Дании.
— Какие задачи стоят перед командой в новом отборочном цикле?
— Это первый сбор после чемпионата Европы. И ключевая цель — первая игра в новом отборе. Победа над Черногорией очень важна. В прошлом отборе, как вы помните, я проиграл свой первый матч. Для меня та игра в родном Оренбурге была стрессом, тем более я только-только был назначен главным тренером сборной. Сейчас ситуация другая. После Евробаскета у нас стало еще больше настроя и желания, и мы продолжаем двигаться в заданном направлении, — сказал главный тренер сборной России Александр Ковалев.
— Значит, дальних планов лучше не строить? Главная цель — ближайшая?
— Планы, конечно, есть — всегда надо думать о будущем. Но на сегодня главное — это выезд в Черногорию. А потом — домашняя игра с Данией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38596/aleksandr-kovalev-nervnichat-mne-mozhno-tolko-vnutri-zhenshhiny-vsyo-chuvstvuy
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