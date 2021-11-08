Главный тренер женской сборной России рассказал о ходе подготовки команды

Женская сборная России по баскетболу 8 ноября провела открытую тренировку.

9 ноября наша команда отправляется в Подгорицу, где 11 ноября проведет первый матч в квалификации Евробаскета-2023 против сборной Черногории. После этого россиянки вернутся в Москву, а 14 ноября встретятся с соперницами из Дании.

— Какие задачи стоят перед командой в новом отборочном цикле?

— Это первый сбор после чемпионата Европы. И ключевая цель — первая игра в новом отборе. Победа над Черногорией очень важна. В прошлом отборе, как вы помните, я проиграл свой первый матч. Для меня та игра в родном Оренбурге была стрессом, тем более я только-только был назначен главным тренером сборной. Сейчас ситуация другая. После Евробаскета у нас стало еще больше настроя и желания, и мы продолжаем двигаться в заданном направлении, — сказал главный тренер сборной России Александр Ковалев.

— Значит, дальних планов лучше не строить? Главная цель — ближайшая?

— Планы, конечно, есть — всегда надо думать о будущем. Но на сегодня главное — это выезд в Черногорию. А потом — домашняя игра с Данией.