Директор УГМК дал положительную характеристику Бриттни Грайнер

Директор УГМК Максим Рябков выступил на суде по делу центровой екатеринбургского клуба Бриттни Грайнер. Сегодня проходит третье заседание Химкинского городского суда.

«Руководитель баскетбольного УГМК в ходе выступления в суде отметил ее выдающиеся способности как игрока и личный вклад в укрепление командного духа, который позволил команде добиваться наивысших результатов в российской баскетбольной премьер-лиге и в международных соревнованиях на протяжении многих лет», — сообщила Мария Благоволина, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры».

Баскетболистка была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. На прошлой неделе Грайнер признала вину в полном объеме.