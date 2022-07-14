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Сегодня, 17:30

Директор УГМК дал положительную характеристику Бриттни Грайнер

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Директор УГМК Максим Рябков выступил на суде по делу центровой екатеринбургского клуба Бриттни Грайнер. Сегодня проходит третье заседание Химкинского городского суда.

«Руководитель баскетбольного УГМК в ходе выступления в суде отметил ее выдающиеся способности как игрока и личный вклад в укрепление командного духа, который позволил команде добиваться наивысших результатов в российской баскетбольной премьер-лиге и в международных соревнованиях на протяжении многих лет», — сообщила Мария Благоволина, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры».

Баскетболистка была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. На прошлой неделе Грайнер признала вину в полном объеме.

Бриттни Грайнер
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