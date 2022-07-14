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Сегодня, 18:23

Допрос Бриттни Грайнер состоится 15 июля

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Допрос американской баскетболистки Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков перенесли на пятницу, 15 июля, по просьбе адвокатов спорсменки. Четвертое слушание в Химкинском городском суде пройдет в 10 утра.

Двукратная олимпийская чемпионка была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

На прошлой неделе Грайнер признала вину в полном объеме, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление, так как «она собиралась впопыхах».

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