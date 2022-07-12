В оренбургской «Надежде» де-юре два главных тренера, действующие контракты имеют Вознюк и Ковалев

Беспрецедентная ситуация сложилась вокруг главного тренера баскетбольного клуба «Надежда», который в прошедшем сезоне женской Премьер-лиги занял седьмое место.

Практически сразу после окончания сезона-2021/22 оренбургский клуб пригласил на должность наставника команды Сергея Вознюка, который с лета 2019 год работал в тренерском штабе «Зенита».

Вознюк мог остаться в петербургском клубе, с которым выиграл Единую лигу ВТБ-2021/22, но принял решение развиваться в качестве главного тренера. Однако после ухода директора «Надежды» Олега Храмкина, клуб на прошлой недели неожиданно объявил о заключении контракта с нынешним наставником сборной России Александром Ковалевым. При этом соглашение с Вознюком не расторгнуто. Это подтвердил его агент Вадим Михалевский.

«Все именно так, — отметил «СЭ» Вадим Михалевский. — Несмотря на богатый опыт работы в индустрии впервые столкнулся с подобной ситуацией. Контракт Сергея Вознюка заключен по всем правилам, он действителен до конца сезона-2022/23. При этом «Надежда» объявляет еще одного главного тренера, но нам никакого адекватного предложения по выходу из соглашения до настоящего момента так и не поступило. Надеюсь, что этот вопрос удастся решить в досудебном порядке».

До «Зенита» Вознюк работал в тренерском штабе сборной России во главе с Сергеем Базаревичем, а также был ассистентом главного тренера в женском клубе «Польковице». В сезоне-2018/19 команда выиграла и чемпионат, и Кубок Польши.