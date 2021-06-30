Команда Базаревича провалила ключевой матч. В игре с немцами остается надеяться только на чудо

В четверг сборной России надо выигрывать у Германии с разницей минимум в 7 очков.

Олимпийская квалификация по баскетболу. Сплит.

Группа А

Мексика — Россия — 72:64 (18:16, 13:20, 19:7, 22:21)

М: Круз (21), Айон (11 + 7 подборов + 6 передач), Столл (11)

Р: Антонов (13), Воронцевич (11 + 8 подборов + 6 передач).

Несмотря на чудовищные потери в составе, все предматчевые расклады говорили в пользу сборной России. Накануне Мексика проиграла Германии (76:82), максимально нагрузив всех своих лидеров. Три человека сыграли больше 30 минут, один — больше 25. В такой ситуации нам было важно поддерживать высокий темп игры, сдержать лидеров задней линии соперников 35-летнего Пола Столла и 31-летнего Франсиско Круза, а также постараться выиграть подбор на чужом щите, набирая легкие очки. Хорошо знакомый российским болельщикам Густаво Айон — единственный доминирующий центр латиноамериканской команды. Когда он садился отдыхать — а в силу возраста (36 лет) ему надо это делать, — мексиканцы выглядели беспомощно в защите. По крайней мере, так показалось по первой игре в Сплите.

Еще один важный момент, напрямую влияющий на результат, заключался в качестве игры наших защитников. Если бы мы избежали невынужденных ошибок, то довели бы дело по логического завершения.

Отличный дебют Карданахишвили

В старте вышел состав, привычный по последним товарищеским матчам. Компанию Тимофею Мозгову составители четыре игрока «Нижнего Новгорода» (Стребков, Бабурин, Астапкович и Воронцевич). Увы, но эти опытные ребята не смогли справиться с давлением. Начало осталось за Мексикой благодаря выдающейся игре Айона. Двукратный чемпион Евролиги забивал, брал подборы и раздавал свои фирменные передачи (13:5). Мозгов же, увы, не смог приспособиться к быстрому темпу. Сергей Базаревич бросил в бой Антонова (на позицию центрового) и Карданахишвили. Именно эта парочка из ЦСКА позволила нашей команде вернуться в игру. И если к удачным действиям Саймона все давно привыкли, то зрелая игра Карданахишвили вызвала самые приятные эмоции.

Как и говорил «СЭ» один из его наставников Андрей Мальцев, главная фишка Антона — бесшабашность. В своем дебютном официальном матче Карданахишвили действовал очень уверенно, сделал три передачи в первой четверти, а наша сборная переломила ход игры.

На второй десятиминутный отрезок вышла практически обновленная пятерка. Базаревич показал, что намерен играть широкой ротацией (в итоге сыграли все, кроме Григория Мотовилова) и кто-то обязательно должен выстрелить. Во второй четверти таким икс-фактором стал Иван Ухов, очень удачно вошедший в игру. После его очередного трехочкового мексиканские фанаты схватились за голову, а затем Воронцевич забил с фолом и увеличил наше преимущество до 8 очков (30:22).

В те минуты мы отлично двигали мяч в нападении. Причем наше преимущество могло бы быть еще более весомым, но мы плохо исполняли штрафные (3/7). Мексиканцы же в первой половине всего раз вставали на линию, что говорило о слабом уровне их агрессивности в нападении. В концовке первой половины Мозгов отвесил приличный блок-шот Айону. Показалось, что ребята окончательно проснулись и больше не отпустят эту игру.

Суперигра Круза

Увы, но в третьей четверти у нашей команды наступило затмение. За десять минут мы набрали всего 7 очков (за первые пять — всего 2), а вот у главного шутера Мексики, как говорится, полетело. В первой половине Франсиско Круз набрал всего три очка, а во второй добавил 18. Мы не смогли ничего сделать с игроком, представляющим в прошлом сезоне скромный турецкий клуб «Афьон Беледие». Не справился даже главный специалист по защите Евгений Бабурин.

На ответный рывок силы у нас нашлись в четвертой четверти. Точный трехочковый от Артема Комолова после отличной комбинации и трудовой мяч Владимира Ивлева подарили болельщикам надежду. Но в концовке два ветерана Мексики — Столл и Айон — поддержали Круза. Бывшие игроки «Зенита» и УНИКСа выдали игру жизни, буквально затащив концовку. При счете 58:54 Айон выдал суперпас на Рамоса, и тот забил с фолом. После этого у нашей команды опустились руки. В какой-то момент преимущество соперников выросло до неприличного (72:59). В концовке нам удалось отыграть пять очков, но вряд ли это что-то меняет.

В четверг нам надо выиграть у Германии с разницей в 7 и более очков, чтобы выйти в полуфинал и продолжить биться за единственную олимпийскую лицензию. В баскетболе нет ничего невозможного, но сделать это будет катастрофически сложно. В игре с Мексикой мы совершили 21 потерю, позволили сопернику сделать 18 подборов в нападении. Если так играть с высокорослой Германией, то все может закончиться разгромом.