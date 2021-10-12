Кайри Ирвинг отстранен от тренировок «Бруклина»
«Бруклин» принял решение касательно статуса Кайри Ирвинга в сезоне-21/22. Разыгрывающий не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не сможет полноценно выступать за команду, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
«Нетс» не рассчитывают на 29-летнего защитника до его вакцинации.
В отношении Ирвинга действует запрет об участии в домашних матчах «Бруклина», который был наложен правительством штата. Однако санкции не распространялись на гостевые матчи или тренировки со своей командой.
Ирвинг отказывается прививаться по религиозным соображениям. Ранее он был уведомлен лигой, что будет лишен по 1/82 годовой зарплаты (426 тысяч долларов) за каждый пропущенный домашний матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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