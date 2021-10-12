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Кайри Ирвинг отстранен от тренировок «Бруклина»

12 октября, 18:38
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«Бруклин» принял решение касательно статуса Кайри Ирвинга в сезоне-21/22. Разыгрывающий не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не сможет полноценно выступать за команду, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

«Нетс» не рассчитывают на 29-летнего защитника до его вакцинации.

В отношении Ирвинга действует запрет об участии в домашних матчах «Бруклина», который был наложен правительством штата. Однако санкции не распространялись на гостевые матчи или тренировки со своей командой.

Ирвинг отказывается прививаться по религиозным соображениям. Ранее он был уведомлен лигой, что будет лишен по 1/82 годовой зарплаты (426 тысяч долларов) за каждый пропущенный домашний матч.

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Иван Шитик все материалы автора
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