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Сегодня, 03:36

Гобер признан лучшим защитником сезона в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Руди Гобер.
Фото USA Today Sports

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер признан лучшим защитником НБА в сезоне-2023/24, сообщает пресс-служба лиги. Его защитный рейтинг — 104,4 (в среднем за игру он делал 2,1 блок-шота).

31-летний француз в голосовании набрал 433 балла, получив 72 из 100 первых мест. Он обошел центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму (245 баллов) и центрового «Майами» Бэма Адебайо (91).

Гобер четвертый раз за карьеру выиграл эту награду и повторил рекорд лиги. Он становился ее обладателем также в 2018, 2019 и 2021 годах. Ранее четыре раза обладателями данной награды становились только Дикембе Мутомбо и Бен Уоллес.

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