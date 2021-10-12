«Клипперс» продлили контракт с Теренсом Мэнном на два года
«Клипперс» продлили контракт с форвардом Теренсом Мэнном. 24-летний форвард получил продление на два года и 22 миллиона долларов, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Соглашение вступит в силу летом 2023 года, когда у Мэнна истечет контракт новичка, выбранного на драфте-2019 под 48-м пиком.
В минувшем сезоне Мэнн провел 67 игр, набирая по 7,0 очков и 3,6 подбора за 19 минут.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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