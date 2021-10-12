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«Клипперс» продлили контракт с Теренсом Мэнном на два года

12 октября, 20:30
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«Клипперс» продлили контракт с форвардом Теренсом Мэнном. 24-летний форвард получил продление на два года и 22 миллиона долларов, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Соглашение вступит в силу летом 2023 года, когда у Мэнна истечет контракт новичка, выбранного на драфте-2019 под 48-м пиком.

В минувшем сезоне Мэнн провел 67 игр, набирая по 7,0 очков и 3,6 подбора за 19 минут.

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Иван Шитик все материалы автора
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