Защитник «Лейкерс» пропустит старт сезона из-за операции
У 20-летнего защитника «Лейкерс» Тэйлена Хортона-Такера диагностирован разрыв связки большого пальца правой руки, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
МРТ-обследование подтвердило срочность проведения операции, после которой он рискует пропустить больше месяца. Медицинская практика последних 15 сезонов показывает, что среднее время восстановления после подобной травмы составляет 6-7 недель.
В межсезонье 46-й пик драфта-2019 получил трехлетнее продление на 30 миллионов долларов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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