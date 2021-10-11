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Защитник «Лейкерс» пропустит старт сезона из-за операции

20-летний защитник «Лейкерс» пропустит старт сезона из-за операции
11 октября, 19:58
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У 20-летнего защитника «Лейкерс» Тэйлена Хортона-Такера диагностирован разрыв связки большого пальца правой руки, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

МРТ-обследование подтвердило срочность проведения операции, после которой он рискует пропустить больше месяца. Медицинская практика последних 15 сезонов показывает, что среднее время восстановления после подобной травмы составляет 6-7 недель.

В межсезонье 46-й пик драфта-2019 получил трехлетнее продление на 30 миллионов долларов.

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Иван Шитик все материалы автора
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