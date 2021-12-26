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33 очка Карри принесли «Уорриорз» победу над «Финиксом»

03:36
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«Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Финикс» со счетом 116:107.

Самым результативным на паркете стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 33 очка и реализовал 5 трехочковых из 16.

После этого матча «Голден Стэйт» с 27 победами поднялся на первое место в Западной конференции, опередив «Финикс», у которого 26 побед.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Голден Стэйт» — 107:116 (27:33, 35:25, 22:26, 23:32)

26 декабря. Финикс. «Футпринт Центр».

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Сергей Разин все материалы автора
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