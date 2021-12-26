33 очка Карри принесли «Уорриорз» победу над «Финиксом»
«Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Финикс» со счетом 116:107.
Самым результативным на паркете стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 33 очка и реализовал 5 трехочковых из 16.
После этого матча «Голден Стэйт» с 27 победами поднялся на первое место в Западной конференции, опередив «Финикс», у которого 26 побед.
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Голден Стэйт» — 107:116 (27:33, 35:25, 22:26, 23:32)
26 декабря. Финикс. «Футпринт Центр».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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