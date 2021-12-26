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Защитник «Бостона» Шредер включен в ковид-протокол

05:36

Защитник «Бостона» Деннис Шредер попал в ковид-протокол, сообщается на официальном сайте НБА.

28-летний немец пропустил матч регулярного чемпионата против «Милуоки» (113:117), который прошел в субботу. Согласно протоколу НБА, защитник пропустит как минимум 10 дней, если не сдаст два отрицательных теста на коронавирус в течение 24 часов.
В текущем сезоне Шредер в среднем за матч набирает 16,3 очка, делает 3,4 подбора и 4,7 передачи.

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Сергей Разин все материалы автора
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