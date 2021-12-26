Дабл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Селтикс»
«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Селтикс» со счетом 117:113.
Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 36 очков и сделавший 12 подборов.
После этого матча «Милуоки» с 22 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Селтикс» с 16 победами — на девятой строчке.
НБА
Регулярный сезон
«Милуоки» — «Бостон» — 117:113 (22:35, 25:27, 43:32, 27:19)
25 декабря. Милуоки. «Fiserv Forum».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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