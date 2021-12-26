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Дабл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Селтикс»

01:10
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«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Селтикс» со счетом 117:113.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 36 очков и сделавший 12 подборов.

После этого матча «Милуоки» с 22 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Селтикс» с 16 победами — на девятой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Бостон» — 117:113 (22:35, 25:27, 43:32, 27:19)

25 декабря. Милуоки. «Fiserv Forum».

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Сергей Разин все материалы автора
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