«Даллас» обыграл «Бостон» благодаря трехочковому Дончича на последней секунде
«Даллас» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:104.
«Маверикс» одержали победу благодаря трехочковому Луки Дончича на последней секунде четвертой четверти. Словенец также стал самым результативным игроком встречи, набрав 33 очка.
Luka gets to his spot.— NBA (@NBA) November 7, 2021
Luka steps back.
Luka over 3 defenders.
Luka with the #TissotBuzzerBeater.#ThisIsYourTime, Luka Doncic?? pic.twitter.com/5oByDpVNuH
В других матчах дня «Денвер» оказался сильнее «Хьюстона», «Юта» проиграла «Майами», а «Филадельфия» победила «Чикаго».
НБА
Регулярный сезон
«Даллас» — «Бостон» — 107:104 (29:15, 28:25, 22:32, 28:32)
Дал: Дончич (33), Порзингис (21), Брансон, Буллок (оба — 13)
Б: Тэйтум (32 + 11 подборов), Шредер (20), Уильямс (16)
«Денвер» — «Хьюстон» — 95:94 (26:27, 20:20, 26:24, 23:23)
Ден: Йокич (28 + 14 подборов), Бартон (15), Гордон, Моррис (оба — 9)
Х: Тайс (18), Вуд (12 + 17 подборов), Гордон (12)
«Майами» — «Юта» — 118:115 (27:24, 28:28, 32:26, 31:37)
М: Хирро (29), Батлер (27), Лаури (20 + 12 подборов + 10 передач)
Ю: Митчелл (37), Конли (18), Богданович (16)
«Чикаго» — «Филадельфия» — 105:114 (21:22, 26:35, 30:27, 28:30)
Ч: Лавин (32), Дерозан (25), Джонс (12)
Ф: Эмбиид (30 + 15 подборов), Коркмаз (25), Милтон (13)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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