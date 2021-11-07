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«Даллас» обыграл «Бостон» благодаря трехочковому Дончича на последней секунде

Трехочковый Дончича на последней секунде принес «Далласу» победу над «Бостоном»
06:20
Лука Дончич (в центре) исполняет победный бросок в матче с «Бостоном». Фото «Даллас»
Лука Дончич (в центре) исполняет победный бросок в матче с «Бостоном». Фото «Даллас»
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«Даллас» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:104.

«Маверикс» одержали победу благодаря трехочковому Луки Дончича на последней секунде четвертой четверти. Словенец также стал самым результативным игроком встречи, набрав 33 очка.

В других матчах дня «Денвер» оказался сильнее «Хьюстона», «Юта» проиграла «Майами», а «Филадельфия» победила «Чикаго».

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Бостон» — 107:104 (29:15, 28:25, 22:32, 28:32)

Дал: Дончич (33), Порзингис (21), Брансон, Буллок (оба — 13)

Б: Тэйтум (32 + 11 подборов), Шредер (20), Уильямс (16)

«Денвер» — «Хьюстон» — 95:94 (26:27, 20:20, 26:24, 23:23)

Ден: Йокич (28 + 14 подборов), Бартон (15), Гордон, Моррис (оба — 9)

Х: Тайс (18), Вуд (12 + 17 подборов), Гордон (12)

«Майами» — «Юта» — 118:115 (27:24, 28:28, 32:26, 31:37)

М: Хирро (29), Батлер (27), Лаури (20 + 12 подборов + 10 передач)

Ю: Митчелл (37), Конли (18), Богданович (16)

«Чикаго» — «Филадельфия» — 105:114 (21:22, 26:35, 30:27, 28:30)

Ч: Лавин (32), Дерозан (25), Джонс (12)

Ф: Эмбиид (30 + 15 подборов), Коркмаз (25), Милтон (13)

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Иван Торопцев все материалы автора
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