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«Портленд» проводит расследование в связи с возможным нарушением президента клуба

17:00
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«Портленд» проводит расследование в отношении президента клуба по баскетбольным операциям и генерального менеджера Нила Олши, утверждает The Athletic.

Как минимум один сотрудник «Портленда» сообщил о «неправомерных действиях» Олши на рабочем месте.

Клуб из Орегона обратился к юридической фирме для проведения расследования. «Блэйзерс» отказались от дальнейших комментариев.

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Иван Шитик все материалы автора
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