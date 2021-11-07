Дончич догнал Новицки по победным броскам на последней секунде
Защитник «Далласа» Лука Дончич забросил третий победный бросок на последней секунде матча в своей карьере в НБА.
Словенец отличился трехочковым с сиреной в игре с «Бостоном» (107:104). Дончич догнал бывшего форварда «Далласа» Дирка Новицки по количеству победных бросков с сиреной — на счету обоих по три подобных действия. Отметим, что Новицки выступал за «Даллас» с 1998 по 2019 год, а Дончич проводит свой четвертый сезон в НБА.
Luka Don?i?'s game-winning buzzer-beater vs the Celtics was the 3rd of his career, including playoffs. That ties Dirk Nowitzki for most in Dallas history.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 7, 2021
All 3 have been 3-pt FG. Only Vince Carter (5) has more such game-winning buzzer-beaters in NBA history, including playoffs. pic.twitter.com/xlkioIWHY3
Также Дончич вышел на второе место в истории НБА по победным трехочковым с сиреной (3). Лидером по этому показателю является Винс Картер (5).
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