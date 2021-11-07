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Дончич догнал Новицки по победным броскам на последней секунде

06:49
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Защитник «Далласа» Лука Дончич забросил третий победный бросок на последней секунде матча в своей карьере в НБА.

Словенец отличился трехочковым с сиреной в игре с «Бостоном» (107:104). Дончич догнал бывшего форварда «Далласа» Дирка Новицки по количеству победных бросков с сиреной — на счету обоих по три подобных действия. Отметим, что Новицки выступал за «Даллас» с 1998 по 2019 год, а Дончич проводит свой четвертый сезон в НБА.

Также Дончич вышел на второе место в истории НБА по победным трехочковым с сиреной (3). Лидером по этому показателю является Винс Картер (5).

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Иван Торопцев все материалы автора
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