Владелец «Вийербана», экс-баскетболист «Сан-Антонио» Тони Паркер заявил, что сезон-2019/20 следует отменить в связи с пандемией коронавируса.

— Самое умное решение в данной ситуации — отменить сезон, не выявляя чемпиона и не понижая в классе команды, которые заняли последние места, — приводит TalkBasket слова Паркера. — Тогда мы смогли бы гораздо быстрее начать подготовку к следующему сезону. Все терпят серьезные убытки. Евролиге пора перестать давать ложную надежду фанатам. Лиге будет все сложнее и сложнее, потому что многое зависит от того, какие в каждой из европейских стран правила безопасности.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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