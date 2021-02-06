Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение от «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал результат матча Евролиги против «Фенербахче» (84:92).

«Поздравляю «Фенербахче» с этой победой. Мы провели серьезную игру, старались делать все возможное как в защите, так и в нападении, — приводит слова тренера сайт «Зенита». — Мы также старались контролировать ритм игры, что делать непросто в матче против команды, которая находится сейчас в великолепной форме и показывает очень хороший баскетбол. Сегодня они продемонстрировали отличную, можно сказать, талантливую игру с впечатляющими показателями: 55% реализации трехочковых, 60% — двухочковых. Хочу отметить, что показывать такие цифры в матче против нашей команды, которая обычно хорошо играет в защите, непросто, их можно поздравить с этим.

Что касается нас, то мы были «в игре» на протяжении практически всего матча. Исключение — последние минуты встречи, когда мы создали преимущество в 5 очков, но затем не реализовали несколько свободных бросков, а «Фенербахче» наказал нас.

Трехочковый Махмутоглу из угла изменил ход игры. Однако, в общем, мы сделали все возможное, остается только поздравить «Фенербахче». Мало игрового времени Остина Холлинза не связано с травмой, это было решением тренера. Мы решили провести игру по-другому и считали, что это принесет нам преимущество, чего в итоге не произошло.

Мы ждем возвращения Алекса Пойтресса. Нам не хватает его атлетизма, это очевидно как на подборах, так и во многих других ситуациях».