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Матчи Евролиги «Реал» — УНИКС и АСВЕЛ — «Монако» перенесены из-за коронавируса

21:50
Евролига.
Евролига.
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Евролига перенесла два матча регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч «Реал» — УНИКС был перенесен на неопределенный срок. Игра должна была состояться 6 января. Российский клуб из-за случаев заражения коронавирусом в команде остался как минимум без восьми игроков.

Также был отложен и матч АСВЕЛ — «Монако», который должен был состояться 7 января. О переносе попросил АСВЕЛ, так как из-за COVID-19 команда осталась без восьми баскетболистов. Новые даты матчей будут объявлены позднее.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное