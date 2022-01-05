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Евролига перенесла матч «Маккаби» — «Баскония»

02:28
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Евролига объявила о переносе матча регулярного чемпионата между «Маккаби» и «Басконией». Игра должна была состояться 6 января.

Причиной переноса стали новые случаи заражения коронавирусом в составе испанского клуба, а также карантинные правила в Израиле.

Ранее Евролига перенесла два матча регулярного чемпионата «Реал» — УНИКС и АСВЕЛ — «Монако».

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Евгений Козинов все материалы автора
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