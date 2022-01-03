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Евролига перенесла три матча Евролиги из-за коронавируса

18:47
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Три матча Евролиги перенесены из-за ситуации с коронавирусом, сообщает официальный сайт соревнований.

Матчи «Альба» — «Панатинаикос», «Эфес» — «Бавария» и «Жальгирис» — «Олимпиакос», которые должны были состояться 6-7 января, перенесены из-за ряда случаев заражения в командах. Игры с участием российских клубов, в том числе ЦСКА — «Барселона», пока планируется провести в назначенное время.

Новые даты матчей будут объявлены позднее. Ранее сообщалось, что Евролига может сделать двухнедельную паузу из-за коронавируса.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное