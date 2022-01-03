Евролига перенесла три матча Евролиги из-за коронавируса
Три матча Евролиги перенесены из-за ситуации с коронавирусом, сообщает официальный сайт соревнований.
Матчи «Альба» — «Панатинаикос», «Эфес» — «Бавария» и «Жальгирис» — «Олимпиакос», которые должны были состояться 6-7 января, перенесены из-за ряда случаев заражения в командах. Игры с участием российских клубов, в том числе ЦСКА — «Барселона», пока планируется провести в назначенное время.
Новые даты матчей будут объявлены позднее. Ранее сообщалось, что Евролига может сделать двухнедельную паузу из-за коронавируса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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